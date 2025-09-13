  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sabrina Carpenter «Elle est à côté de moi, en train de ronfler, et j'enregistre des mémos vocaux...»

Covermedia

13.9.2025 - 09:46

Sabrina Carpenter a expliqué qu'elle pouvait écrire de la musique n'importe où. Mais la jeune artiste a précisé à Interview Magazine que la plupart de ses idées lui viennent au moment où elle va s'endormir.

La plupart des idées de chansons de Sabrina Carpenter lui viennent juste avant de s'endormir.
La plupart des idées de chansons de Sabrina Carpenter lui viennent juste avant de s'endormir.
Covermedia

Covermedia

13.09.2025, 09:46

La plupart des idées de chansons de Sabrina Carpenter lui viennent juste avant de s'endormir.

Lors d'un entretien avec Interview Magazine, la pop star a révélé qu'elle avait travaillé sur son dernier album, Man's Best Friend, dans trois villes différentes.

« J'ai commencé à Los Angeles juste après avoir terminé Short n' Sweet», a-t-elle déclaré en faisant référence à son album 2024. « J'ai ensuite passé une partie de mon temps à Londres, puis je suis venue terminer l'album à New York et à Los Angeles.»

La chanteuse d'Espresso a ajouté: « Je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle l'album sonne comme il le fait.»

Sabrina Carpenter a ensuite confié qu'elle avait souvent des idées pour ses chansons au moment où elle était sur le point de s'endormir.

« Malheureusement, c'est généralement au moment où je suis sur le point de m'endormir que je trouve la plupart de mes idées», a-t-elle déclaré à la publication. « Je fais des soirées pyjama avec mon amie et elle est à côté de moi, en train de ronfler, et j'enregistre des mémos vocaux dans mon téléphone à côté d'elle, en essayant de ne pas la réveiller.»

La chanteuse de Tears a ensuite indiqué que c'est à Londres qu'elle se sentait le plus créative, même si l'inspiration peut surgir n'importe où, y compris dans la voiture et sous la douche.

« J'ai fait cet album avec Jack (Antonoff), John (Ryan) et Amy (Allen). Il n'y avait que nous quatre et beaucoup de cheminées», poursuit-elle. « Il y avait une odeur constante de fumée dans l'air et j'étais dans un état vraiment délirant, presque. Mais une grande partie de ces paroles ont fini par correspondre exactement à ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'elles étaient en quelque sorte étreintes et balancées dans ma tête.»

Man's Best Friend est sorti fin août.

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Déroute historique des All Blacks face à l’Afrique du Sud
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
La levée de l'interdiction des courses automobiles interroge
Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!