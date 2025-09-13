Sabrina Carpenter«Elle est à côté de moi, en train de ronfler, et j'enregistre des mémos vocaux...»
Sabrina Carpenter a expliqué qu'elle pouvait écrire de la musique n'importe où. Mais la jeune artiste a précisé à Interview Magazine que la plupart de ses idées lui viennent au moment où elle va s'endormir.
Lors d'un entretien avec Interview Magazine, la pop star a révélé qu'elle avait travaillé sur son dernier album, Man's Best Friend, dans trois villes différentes.
« J'ai commencé à Los Angeles juste après avoir terminé Short n' Sweet», a-t-elle déclaré en faisant référence à son album 2024. « J'ai ensuite passé une partie de mon temps à Londres, puis je suis venue terminer l'album à New York et à Los Angeles.»
La chanteuse d'Espresso a ajouté: « Je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle l'album sonne comme il le fait.»
Sabrina Carpenter a ensuite confié qu'elle avait souvent des idées pour ses chansons au moment où elle était sur le point de s'endormir.
« Malheureusement, c'est généralement au moment où je suis sur le point de m'endormir que je trouve la plupart de mes idées», a-t-elle déclaré à la publication. « Je fais des soirées pyjama avec mon amie et elle est à côté de moi, en train de ronfler, et j'enregistre des mémos vocaux dans mon téléphone à côté d'elle, en essayant de ne pas la réveiller.»
La chanteuse de Tears a ensuite indiqué que c'est à Londres qu'elle se sentait le plus créative, même si l'inspiration peut surgir n'importe où, y compris dans la voiture et sous la douche.
« J'ai fait cet album avec Jack (Antonoff), John (Ryan) et Amy (Allen). Il n'y avait que nous quatre et beaucoup de cheminées», poursuit-elle. « Il y avait une odeur constante de fumée dans l'air et j'étais dans un état vraiment délirant, presque. Mais une grande partie de ces paroles ont fini par correspondre exactement à ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'elles étaient en quelque sorte étreintes et balancées dans ma tête.»