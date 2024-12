Sandrine Kiberlain : «Je m'en suis sortie, mais ça m'a beaucoup traumatisée»

Sandrine Kiberlain a raconté au Figaro l'agression qu'elle a subie quand elle était adolescente. Une histoire qui arrive à « beaucoup de jeunes femmes», souligne l'actrice.

Sandrine Kiberlain a été agressée quand elle avait 17 ans. L'actrice de 56 ans, qui interprète la mythique tragédienne dans le film Sarah Bernhard, la divine, est revenue pour le Figaro sur cet événement douloureux dont elle avait déjà parlé à Madame Figaro, en mai. «Je n'ai jamais croisé de prédateurs dans mon métier, mais j'ai été agressée à 17 ans (...) Preuve que le danger peut venir d'ailleurs», avait-elle dit alors.

Aujourd'hui, l'ex de Vincent Lindon précise: «C'était dans la rue». Et, faisant référence à l'actualité #MeToo qui met au jour des plaintes d'actrices et des procès contre des réalisateurs, Sandrine Kiberlain ajoute: «Une femme peut se faire agresser parce qu'elle est sous emprise, mais aussi au coin d'une rue». Et, insiste-t-elle, «comme beaucoup de jeunes femmes». «Je m'en suis sortie, mais ça m'a beaucoup traumatisée», avoue-t-elle.