  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dans «une autre vie»? Le «grand regret» de Santa au sujet de Johnny Hallyday

Covermedia

4.12.2025 - 10:25

Santa a rendu hommage cet été au rockeur en interprétant l'un de ses titres phares, «Vivre pour le meilleur», au festival de Carcassonne. Un moment que la chanteuse a revécu sur le plateau de C à vous cette semaine en visionnant des images de sa performance.

Santa garde un très bon souvenir de Johnny Hallyday, qu'elle a croisé à plusieurs reprises avant sa mort en décembre 2017.
Santa garde un très bon souvenir de Johnny Hallyday, qu'elle a croisé à plusieurs reprises avant sa mort en décembre 2017.
Covermedia

Covermedia

04.12.2025, 10:25

Santa garde un très bon souvenir de Johnny Hallyday, qu'elle a croisé à plusieurs reprises avant sa mort en décembre 2017.

C'est pourquoi la jeune artiste n'a pas hésité lorsque Thomas Jolly lui a proposé d'interpréter l'un des tubes du Taulier, Vivre pour le meilleur, au festival de Carcassonne en juillet dernier.

Devant des images de sa performance sur le plateau de C à vous le 3 décembre (25), Santa a avoué qu'elle rêvait depuis longtemps de ce morceau. « C'était un grand rendez-vous pour moi», s'est-elle rappelée. « Quand Thomas Jolly m'a appelée pour me dire: «Vivre pour le meilleur?» Je me suis dit: «Allez, c'est le signe!» Parce que j'attendais depuis des années de trouver le moment pour interpréter cette chanson.»

Une performance que Pierre Lescure a saluée, affirmant que Johnny Hallyday aurait « bien aimé cette interprétation», alors que la chanson a une signification toute particulière pour la chanteuse de 34 ans.

« Elle résonne en moi, chaque mot, chaque note... Et puis, d'avoir été témoin d'une si grande voix à mon tour, j'ai envie de le passer», a-t-elle expliqué. « Chaque note est un rendez-vous, chaque élément de cette chanson me donne envie d'être à la hauteur du souvenir de Johnny Hallyday, de ses paroles et de ses harmonies parce qu'elles résonnent vraiment très fort.»

Par ailleurs, Santa a connu le chanteur d'Allumer le feu, avec qui elle s'est même produite, mais «hors caméra». Un détail qui a nourri un regret chez la jeune femme. « On a passé des moments ensemble, on a chanté, mais hors caméra. À la fin des Victoires de la musique, on a passé un très bon moment», a-t-elle confié, avant de déplorer le fait que les deux artistes n'avaient jamais fait de duo sur scène: «On n'a jamais partagé ça, c'est un de mes plus grands regrets. Mais ça se fera dans une autre vie».

Les plus lus

Voilà pourquoi la Jungfrau figure sur la liste des 8 lieux à ne pas visiter en 2026
Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Visas, matches déplacés... Donald Trump bouleverse l'organisation
«Je ne me souviens pas avoir déjà skié sous de telles chutes de neige»
Clap de fin pour GiFi en Suisse, l'incertitude règne chez les employés