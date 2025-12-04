Santa a rendu hommage cet été au rockeur en interprétant l'un de ses titres phares, «Vivre pour le meilleur», au festival de Carcassonne. Un moment que la chanteuse a revécu sur le plateau de C à vous cette semaine en visionnant des images de sa performance.

Santa garde un très bon souvenir de Johnny Hallyday, qu'elle a croisé à plusieurs reprises avant sa mort en décembre 2017. Covermedia

Covermedia Covermedia

Santa garde un très bon souvenir de Johnny Hallyday, qu'elle a croisé à plusieurs reprises avant sa mort en décembre 2017.

C'est pourquoi la jeune artiste n'a pas hésité lorsque Thomas Jolly lui a proposé d'interpréter l'un des tubes du Taulier, Vivre pour le meilleur, au festival de Carcassonne en juillet dernier.

Devant des images de sa performance sur le plateau de C à vous le 3 décembre (25), Santa a avoué qu'elle rêvait depuis longtemps de ce morceau. « C'était un grand rendez-vous pour moi», s'est-elle rappelée. « Quand Thomas Jolly m'a appelée pour me dire: «Vivre pour le meilleur?» Je me suis dit: «Allez, c'est le signe!» Parce que j'attendais depuis des années de trouver le moment pour interpréter cette chanson.»

Une performance que Pierre Lescure a saluée, affirmant que Johnny Hallyday aurait « bien aimé cette interprétation», alors que la chanson a une signification toute particulière pour la chanteuse de 34 ans.

« Elle résonne en moi, chaque mot, chaque note... Et puis, d'avoir été témoin d'une si grande voix à mon tour, j'ai envie de le passer», a-t-elle expliqué. « Chaque note est un rendez-vous, chaque élément de cette chanson me donne envie d'être à la hauteur du souvenir de Johnny Hallyday, de ses paroles et de ses harmonies parce qu'elles résonnent vraiment très fort.»

Par ailleurs, Santa a connu le chanteur d'Allumer le feu, avec qui elle s'est même produite, mais «hors caméra». Un détail qui a nourri un regret chez la jeune femme. « On a passé des moments ensemble, on a chanté, mais hors caméra. À la fin des Victoires de la musique, on a passé un très bon moment», a-t-elle confié, avant de déplorer le fait que les deux artistes n'avaient jamais fait de duo sur scène: «On n'a jamais partagé ça, c'est un de mes plus grands regrets. Mais ça se fera dans une autre vie».