Santa est l'une des grandes favorites des Victoires de la musique, qui se dérouleront le 14 février. À quelques jours de la cérémonie, la chanteuse a salué la mémoire de ses parents et ce qu'ils lui ont transmis dans Quelle époque!.

Santa a partagé quelques souvenirs d'enfance avec ses défunts parents, dont sa mère, Diana Eckert, chanteuse des Daisy Duck, groupe pop des années 80. Covermedia

Covermedia Covermedia

Santa a partagé quelques souvenirs d'enfance avec ses défunts parents, dont sa mère, Diana Eckert, chanteuse des Daisy Duck, groupe pop des années 80.

À moins d'une semaine des Victoires de la musique, la chanteuse de 33 ans part favorite avec quatre nominations. L'occasion pour Léa Salamé de rappeler le souvenir de la mère de l'artiste, décédée en 2019, dans son émission Quelle époque!.

« Vous lui ressemblez beaucoup», a lancé la journaliste le 8 février après avoir diffusé une vidéo d'archive d'un concert de Diana Eckert avec son groupe Daisy Duck à Nice. « Moi je me le souhaite. Un peu de son chant est passé dans ma voix», a répondu Santa.

S'agissant de son éducation, marquée par une certaine « exigence» de la part de ses parents, la chanteuse a rappelé qu'elle avait aussi eu la chance d'être « aimée et comprise».

« Exigeants et qui était en même temps dans un élan de liberté totale. J'ai eu le luxe d'être aimé et comprise», a-t-elle relevé. « J'ai été une enfant un peu en avance mais pas du tout en avance avec mes émotions et ils ont compris ça. Ils m'ont laissé le temps d'en prendre et de comprendre ce qui peut paraître un peu cruel dans l'enfance (et contre lequel) on n'est pas forcément armé.»

Santa, de son vrai nom Samanta Cotta, est nommée dans les catégories « artiste féminine», « concert», « chanson» et « album» de l'année pour son opus Recommence-moi, sorti l'an dernier. Si elle gagne, la chanteuse « dédiera» ses victoires à ses parents, comme elle l'a confié dans Quelle époque!.