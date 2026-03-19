Sarah Michelle Gellar s'inquiète après l'abandon par Hulu du projet du reboot de Buffy. L'actrice et productrice a confié à Page Six Radio qu'elle espérait que le pilote ne sera jamais diffusé d'une façon ou d'une autre.

Sarah Michelle Gellar espère qu'aucune fuite ne permettra au public de voir le pilote du reboot de Buffy contre les vampires, qui a été annulé par Hulu. Covermedia

Covermedia Covermedia

La star de Scooby Doo s'est confiée sur le projet avorté lors d'une interview avec Page Six Radio. Variety a annoncé avoir eu connaissance du scénario du pilote, ce qui fait craindre à Sarah Michelle Gellar que le pilote du projet soit diffusé à grande échelle.

« J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Parce qu'ensuite, tout le monde va avoir son mot à dire sur tout et n'importe quoi. Et les pilotes ne sont pas des versions finales. Celui-ci n'était pas terminé», a déclaré Sarah Michelle Gellar à propos d'une possible fuite du pilote de Buffy contre les vampires: New Sunnydale.

L'actrice a ensuite confié qu'elle et Chloé Zhao, qui avait été engagée comme réalisatrice jusqu'à ce que la reprise de la franchise iconique soit abandonnée la semaine dernière, avaient réalisé un pilote pour le reboot, car de nouveaux personnages étaient impliqués et qu'elles voulaient « voir comment ça se passerait».

« Il y a des choses que l'on apprend. Et il y a des choses que l'on corrige, a-t-elle expliqué. En général, un pilote n'est jamais diffusé dans son intégralité. On utilise donc cette information comme un outil d'entrainement.»

L'actrice et productrice a souligné son point de vue en le comparant au pilote original de Buffy, qui n'avait « rien à voir avec la série» que le public connaît. « C'était une Willow différente», a-t-elle déclaré en faisant référence au rôle de Willow Rosenberg joué par Alyson Hannigan. « C'était une série très différente. Mais ce sont des outils d'apprentissage, et c'est ce qu'est un pilote», a-t-elle insisté.

Quant à la version du script du pilote qui aurait été divulguée, Sarah Michelle Gellar affirme qu'elle « n'est pas correcte» et a demandé aux fans de Buffy de ne pas regarder le pilote s'il venait à être divulgué. « Ce genre de chose est vraiment regrettable, a déclaré Sarah Michelle Gellar à Page Six Radio. Et je dis aux fans: «Si vous voyez des scripts, si vous voyez des fuites, ne les regardez pas». Parce que vous n'aurez pas notre vision des choses.»