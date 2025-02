Scarlett Johansson souhaite que l'intelligence artificielle soit mieux régulée. L'actrice américaine a publié un communiqué dans People reflétant cette demande après la diffusion d'une vidéo deepfake la mettant en scène avec d'autres stars contre Kanye West et l'antisémitisme.

Une vidéo deepfake de Scarlett Johansson circule: l'actrice condamne Une vidéo deepfake de Scarlett Johansson circule: l'actrice condamne 13.02.2025

Covermedia Covermedia

Scarlett Johansson s'est exprimée après être apparue avec d'autres célébrités d'origine juive dans une fausse vidéo créée par le biais de l'intelligence artificielle (IA) pour dénoncer Kanye West et l'antisémitisme qu'il propage.

Quelques jours plus tôt, le rappeur avait posté sur son compte X/Twitter – depuis inactif – une série de propos antisémites et racistes, et proposé sur le site de sa marque Yeezy – depuis désactivé – un tee-shirt blanc illustré d'une croix gammée noire. Sans s'opposer aux messages dénonçant toute forme d'antisémitisme, la star de Black Widow a publié un communiqué se focalisant sur les dangers de l'intelligence artificielle après l'utilisation de son image et de celle d'autres célébrités, sans leur consentement, dans la fausse vidéo publiée en réponse à Kanye West.

On y voit plusieurs personnalités comme l'actrice de 40 ans, les stars de Friends, Lisa Kudrow et David Schwimmer, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, porter un tee-shirt blanc avec l'illustration d'une main effectuant un doigt d'honneur et affichant en son centre une étoile de David, symbole du judaïsme. Le prénom du rappeur est imprimé juste au-dessous et la vidéo se conclue par le message: « Trop, c'est trop», avec l'air de la chanson folklorique juive Hava Nagila.

« Des membres de ma famille et des amis ont attiré mon attention sur le fait qu'une vidéo générée par l'IA. et mettant en scène mon image, en réponse à une opinion antisémite, circulait en ligne et gagnait du terrain», a déclaré Scarlett Johansson dans son communiqué relayé par People.

« Je suis une femme juive qui ne tolère ni l'antisémitisme ni les discours de haine, quels qu'ils soient, mais je suis aussi fermement convaincue que le potentiel d'incitation à la haine multiplié par l'IA est une menace bien plus grande que n'importe quelle personne qui en prendrait la responsabilité. Nous devons dénoncer l'utilisation abusive de l'IA, quel que soit son message, ou nous risquons de perdre notre emprise sur la réalité.»

Ce n'est pas la première fois que Scarlett Johansson dénonce l'utilisation de son image sans son consentement par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle: l'actrice avait accusé OpenIA d'avoir créé une voix similaire à la sienne pour ChatGPT après son refus de travailler avec eux.