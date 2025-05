Sean « Diddy» Combs aurait brutalement attaqué et agressé sexuellement une ancienne assistante, révèle Deadline. Celle-ci a témoigné sous pseudonyme au procès en cours à New York contre le rappeur et magnat de la musique.

Sean 'Diddy' Combs

Covermedia Covermedia

Dans le cadre de son procès fédéral en cours à New York, Sean « Diddy» Combs est accusé d'avoir violé l'une de ses anciennes employées.

Le magnat de la musique, âgé de 55 ans, est jugé pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution, des faits pour lesquels il a plaidé non coupable.

Jeudi 29 mai (25), un témoin s'est présenté à la barre sous le pseudonyme de « Mia» pour témoigner contre P. Diddy, dont elle a été l'assistante personnelle. Elle a déclaré à la cour qu'elle avait été violée « plus d'une fois» par le magnat – et a poursuivi en énumérant une série d'événements violents qu'elle aurait subis de la part de la star.

Selon Deadline, elle a déclaré à la cour: « Il m'a jeté des objets, il m'a jetée contre le mur, il m'a jetée dans une piscine, il m'a jeté un seau à glace sur la tête... Il a claqué mon bras contre une porte. Il m'a agressée sexuellement».

L'ancienne assistante personnelle aurait travaillé avec le musicien de 2009 à 2017 et elle a décrit la relation passée du rappeur avec la chanteuse Cassie Ventura comme « toxique». « Il était violent envers elle (...) Je l'ai vu lui ouvrir la tête», a-t-elle assuré avant d'ajouter que l'ex-compagne de Sean « Diddy» Combs de 2007 à 2018 environ et qui a témoigné contre lui au début du mois, était « terrifiée» par la star.

A propos de sa relation avec Cassie, Mia a déclaré: « Nous sommes devenues comme des sœurs, les meilleures amies».

Le procès se poursuit. P. Diddy risque l'enfermement à vie.