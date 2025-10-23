  1. Clients Privés
Dur, dur, la prison Sean «Diddy» Combs «s'est réveillé avec un couteau sous la gorge»

Covermedia

23.10.2025 - 11:56

Sean « Diddy » Combs a été menacé avec un couteau en prison. Charlucci Finney, ami du rappeur, a raconté l'incroyable incident au Daily Mail.

Sean ‘Diddy’ Combs
Sean ‘Diddy’ Combs

Covermedia

23.10.2025, 11:56

Charlucci Finney, un ami de P. Diddy, a révélé que le rappeur a vécu un moment effrayant qui aurait pu lui coûter la vie en prison.

« Il s'est réveillé avec un couteau sous la gorge », a-t-il affirmé dans une interview accordée au Daily Mail. « Je ne sais pas s'il l'a repoussé ou si les gardiens sont venus. Je sais juste que c'est arrivé. »

Son ami de longue date a déclaré au média qu'il pensait que l'incident présumé au centre de détention métropolitain de Brooklyn avait pour but d'effrayer le producteur de musique plutôt que de le blesser. « Si ce type avait voulu lui faire du mal, Sean aurait été blessé », a-t-il déclaré. « Il aurait suffi d'une seconde pour lui trancher la gorge et le tuer. »

Charlucci Finney poursuit: « C'était probablement une façon de dire: «La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance». Tout est dans l'intimidation. Mais avec Sean, ça ne marche pas. Sean vient de Harlem ».

Sean « Diddy » Combs est en prison depuis son arrestation en septembre 2024. Il était accusé de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport à des fins de prostitution. Son procès a eu lieu en mai. Deux mois plus tard, il a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de transport en vue de la prostitution.

P. Diddy a été condamné en octobre à 50 mois de prison.

