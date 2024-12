Sean Penn n'a pas mâché ses mots au moment de critiquer l'Académie qui l'a récompensé par le passé. L'acteur américain a notamment reproché aux Oscars leur manque de diversité en terme « d'expression».

Sean Penn s'en est ouvertement pris aux Oscars lors d'une conférence de presse au festival du film de Marrakech. Covermedia

L'acteur et réalisateur oscarisé a reproché à l'Académie de « limiter les différentes expressions culturelles».

« Les Oscars ont fait preuve d'une extraordinaire lâcheté et a, de fait, largement contribué à limiter l'imagination et les différentes expressions culturelles», a-t-il lancé. « Je ne suis donc pas très enthousiaste à l'idée de ce que nous appellerons l'Académie (sauf) avec un film comme The Florida Project, ou I'm Still Here, ou, vous savez, Emilia Perez, parmi les choses qui sont susceptibles de se produire cette année.»

L'acteur de 64 ans a ensuite manifesté son soutien au nouveau film d'Ali Abbasi sur Donald Trump avec Sebastian Stan, The Apprentice, qui a suscité des réactions négatives depuis son annonce.

« Il est surprenant de voir à quel point ce milieu de dissidents a peur d'un grand film comme celui-là», a-t-il déclaré à propos de The Apprentice. « Il s'agit d'un film avec une très grande qualité d'interprétation. C'est incroyable qu'ils puissent eux aussi être autant effrayés qu'un petit député républicain.»

Lors d'un gala au festival du film de Marrakech, où Sean Penn a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, l'acteur a encouragé le politiquement incorrect.

« Partout dans le monde, il y a une demande de diversité, mais pas de diversité de comportement, d'opinion ou de langage», a-t-il déclaré. « Je voudrais simplement encourager tout le monde à être aussi politiquement incorrect qu'il le souhaite, à s'engager dans la diversité et à continuer à raconter ces histoires, et je suis très fier et heureux d'être ici. Merci.»

