Selena Gomez a agité malgré elle les spéculations des fans sur ses fiançailles avec son petit ami Benny Blanco.

La chanteuse de 32 ans, qui sort avec le producteur de disques de 36 ans depuis l'année dernière, a partagé dans ses Stories Instagram un selfie où elle pose dans une élégante robe couleur champagne devant un miroir avec son conjoint derrière elle.

L'interprète de Only Murders In The Building a ajouté l'inscription: « Une soirée» avec des emojis en forme de cœurs roses dont l'emplacement sur le cliché a suscité des rumeurs selon lesquelles elle dissimulait une bague de fiançailles.

Quelques heures plus tard, Selena Gomez a partagé une série d'images tendres en compagnie de Benny Blanco sur son feed principal. Les deux tourtereaux ont confirmé leur romance en décembre 2023 après plusieurs mois de doutes sur un début de relation.

Le mois dernier, dans le cadre du défi TikTok Who's Most Likely To? (Qui est plus à même de?), la chanteuse a répondu « Moi» à la question « Qui a dit «Je t'aime» en premier?». Selena Gomez a défendu sa relation par le passé après que des trolls en ligne lui ont dit que Benny Blanco était « indigne» de son affection.

La star Disney a répondu à ces commentaires toxiques en déclarant: « Je ne comprends pas. Si vous vous souciez vraiment de moi, c'est ce que j'ai de plus heureux. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je ne laisserai jamais vos mots guider ma vie. Jamais. J'en ai fini.»

