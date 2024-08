Serena Williams dément les rumeurs: non elle n'est passée sous le bistouri pour des raisons esthétiques. Sur Instagram, elle a posté des photos avec un commentaire humoristique.

Serena Williams a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour son visage et son corps.

La championne du grand chelem, âgée de 42 ans, est l'une des plus grandes athlètes vivantes au monde, ayant remporté 73 titres en carrière. Elle a joué professionnellement au tennis de 1995 à 2022 et a remporté six fois l'US Open et sept fois Wimbledon.

Mais, ces dernières années, Serena Williams n'a pas échappé au body shaming et à une attention forcenée des internautes et trolls sur son apparence physique. Ainsi, elle a fait l'objet de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier son apparence.

Sur Instagram, mercredi 22 août (24), la mère de deux enfants s'est opposée à ces rumeurs pour mettre les choses au clair une fois pour toutes.

Posant pour des photos, l'as du tenis a partagé une légende indiquant: « 100% vrai... du front aux orteils... lol ».

La championne de tennis portait un double ensemble en denim, des vêtements Off-White ainsi qu'un body de couleur chair.

Son commentaire semblait répondre aux rumeurs selon lesquelles elle aurait subi diverses interventions chirurgicales au fil des ans, notamment une opération du nez et des implants de pommettes.

L'icône sportive a également été accusée d'avoir eu recours à des médicaments pour perdre du poids après être devenue mère, et son message sur les réseaux sociaux semble également s'attaquer à ces spéculations.

Serena Williams et son mari Alexis Ohanian, 41 ans, cofondateur de Reddit, ont accueilli leur première fille, Alexis Olympia Ohanian Jr, surnommée Olympia, en septembre 2017. L'heureux couple – qui est marié depuis 2017 – a eu une deuxième fille, nommée Adira River Ohanian, en août 2023.

