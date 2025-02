Shakira a révélé sur Instagram qu'elle avait été hospitalisée et qu'elle ne pourrait pas se produire lors d'un concert au Pérou. La chanteuse a été prise en charge pour « un problème abdominal».

Shakira Shakira a annoncé l'annulation d'une date de sa tournée au Pérou car elle a dû être hospitalisée.

Covermedia Covermedia

La chanteuse de 48 ans est actuellement en tournée avec son Las Mujeres Ya No Lloran World Tour et devait se produire à Lima, au Pérou, dimanche soir. Mais la star a été contrainte d'abandonner ses plans après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital.

Sur Instagram Stories dimanche, la chanteuse de Hips Don't Lie a écrit: « Je suis désolée de vous informer que la nuit dernière, j'ai dû me rendre aux urgences pour un problème abdominal et je suis actuellement hospitalisée. Les médecins qui s'occupent de moi m'ont fait savoir que je n'étais pas en assez bonne condition pour me produire ce soir».

Shakira a ajouté être « très triste» de devoir annulé la date prévue au Pérou. « J'espère être sortie de l'hôpital et en bonne santé demain pour pouvoir me produire», a-t-elle ajouté.

La star a ensuite promis qu'elle reviendrait chanter devant ceux qui ont été déçus par l'annulation. « Mon équipe et les promoteurs travaillent déjà sur une nouvelle date à vous communiquer. Merci à tous pour votre compréhension, je vous aime tous», a-t-elle conclu.

Shakira doit se rendre dans son pays natal, la Colombie, jeudi, pour se produire à Barranquilla. Sa tournée devrait se poursuivre jusqu'au 30 juin, date à laquelle elle terminera sa série de concerts à San Francisco.