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«Cage thoracique fracturée» Sharon Stone révèle avoir été victime d'une violente agression

Covermedia

4.6.2026 - 19:20

Sharon Stone a découvert, lors d'une visite médicale, qu'elle avait eu « la cage thoracique fracturée». L'actrice a confié au podcast The Person Who Believed In Me les circonstances à l'origine de cette blessure.

Sharon Stone
Sharon Stone

Covermedia

04.06.2026, 19:20

Sharon Stone a révélé qu'elle avait été « frappée par derrière» par une personne dont elle n'a pas souhaité dévoiler l'identité.

Lors d'une longue interview pour le podcast The Person Who Believed In Me de David Begnaud, l'actrice de Basic Instinct a affirmé qu'elle avait été victime d'un crime « grave» par le passé.

« Je ne sais pas trop ce que je peux raconter à ce sujet. J'ai été frappée par derrière», a-t-elle commencé. « Quand je me suis réveillée, j'étais inconsciente, allongée par terre. Les deux canapés étaient de travers (...) Tout ce qui se trouvait sur la table basse était éparpillé sur le sol et je ne savais pas comment j'étais arrivée là.»

Bien des années plus tard, la star a consulté un médecin pour des problèmes au cou et à la colonne vertébrale, où elle avait commencé à ressentir de fortes douleurs. C'est au cours de cette visite qu'elle a rassemblé les pièces de l'incident dans son esprit.

« Ils allaient faire des injections pour ce qu'ils pensaient être de l'arthrite dans mon cou et mes épaules, et ils avaient effectué toutes ces radiographies de ma cage thoracique, de mon cou, de mes épaules et de ma colonne vertébrale. Le médecin est entré et m'a dit: «On ne va pas pouvoir faire cette opération»», a raconté l'actrice de 68 ans. « Je lui ai répondu: «Je ne sais pas de quoi vous parlez». Et il m'a dit: «Votre cage thoracique est complètement fracturée et a depuis cicatrisé. Il est clair que vous avez été agressée et que ce qui vous est arrivé est un crime».»

Identification en cours. Un corps découvert près du lieu de disparition de Lyhanna

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David Begnaud a demandé à la comédienne de nommer l'agresseur présumé, mais elle a refusé.  «Je ne vais pas en parler publiquement, mais je tiens à préciser que nous avons bien fait un signalement et que nous avons tout mis en œuvre», a-t-elle ajouté. « J'avais la possibilité de porter plainte, mais comme cela faisait dix ans et que je suis une personnalité publique, j'ai décidé de ne pas le faire.»

En outre, Sharon Stone a indiqué qu'elle pensait avoir suffisamment de « preuves circonstancielles pour constituer une sorte de dossier», mais qu'elle avait choisi de ne pas porter plainte parce qu'elle ne voulait pas que cela efface tout ce qu'elle a fait d'autre dans sa vie et que le public ne retienne que cette action en justice. Les représentants de l'icône hollywoodienne n'ont pas encore commenté ces allégations.

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