  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Son fils fête ses 18 ans «À 18 ans, je devenais adulte d'un coup»: l'émouvant message de Sheryfa Luna

Covermedia

16.2.2026 - 11:10

Sheryfa Luna a marqué avec beaucoup d'émotion les 18 ans de son garçon sur Instagram. Il faut dire qu'au même âge, la chanteuse découvrait qu'elle était enceinte de Venus Junior au bout de six mois de déni de grossesse.

Sheryfa Luna
Sheryfa Luna

Covermedia

16.02.2026, 11:10

Le fils de Sheryfa Luna vient d'avoir 18 ans.

L'âge que la chanteuse avait quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Alors en ce jour important, l'artiste de 37 ans s'est replongée dans ses souvenirs sur Instagram.

« A 18 ans, je découvrais que tu existais déjà depuis six mois dans mon ventre. Je devenais adulte d'un coup. Responsable d'une vie. De la tienne», a-t-elle écrit au côté de deux photos en noir et blanc où l'on aperçoit son fils Venus Junior en bas âge, mains sur un casque audio, puis mettant un panier de basket, de dos, torse nu.

Un parallèle qui « bouleverse» celle qui avait à l'époque fait un déni de grossesse.

« A ton âge, j'entrais dans la maternité. A ton âge, toi, tu entres dans ta majorité», poursuit celle qui a depuis eu deux autres garçons, dont un enfant mort-né fin 2024. « Je devenais femme pendant que tu devenais garçon», note-t-elle au sujet de Venus Junior, qui a « cette sensibilité que certains ne comprennent pas toujours».

« Tu avances sans bruit, mais avec une force que peu remarquent. Tu doutes parfois, mais tu continues quand même. Tu tombes, mais tu te relèves sans spectacle. Et moi, je vois chaque effort que le monde ne voit pas», relève l'ex-gagnante de Popstars.

« Il y a 18 ans, je devenais ta mère. Aujourd'hui, je regarde l'homme que tu deviens», conclut Sheryda Luna, qui se dit « tellement fière» de son fils.

Les plus lus

Suivez le slalom messieurs en direct
Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse
Une avalanche fait dérailler un train en Valais
Jack Lang fait ses adieux au personnel, pendant les perquisitions
«Vandalisme»: embrasement d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne
Loïc Meillard survit à l’hécatombe et jouera une médaille en slalom