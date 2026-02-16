Sheryfa Luna a marqué avec beaucoup d'émotion les 18 ans de son garçon sur Instagram. Il faut dire qu'au même âge, la chanteuse découvrait qu'elle était enceinte de Venus Junior au bout de six mois de déni de grossesse.

Sheryfa Luna

Le fils de Sheryfa Luna vient d'avoir 18 ans.

L'âge que la chanteuse avait quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Alors en ce jour important, l'artiste de 37 ans s'est replongée dans ses souvenirs sur Instagram.

« A 18 ans, je découvrais que tu existais déjà depuis six mois dans mon ventre. Je devenais adulte d'un coup. Responsable d'une vie. De la tienne», a-t-elle écrit au côté de deux photos en noir et blanc où l'on aperçoit son fils Venus Junior en bas âge, mains sur un casque audio, puis mettant un panier de basket, de dos, torse nu.

Un parallèle qui « bouleverse» celle qui avait à l'époque fait un déni de grossesse.

« A ton âge, j'entrais dans la maternité. A ton âge, toi, tu entres dans ta majorité», poursuit celle qui a depuis eu deux autres garçons, dont un enfant mort-né fin 2024. « Je devenais femme pendant que tu devenais garçon», note-t-elle au sujet de Venus Junior, qui a « cette sensibilité que certains ne comprennent pas toujours».

« Tu avances sans bruit, mais avec une force que peu remarquent. Tu doutes parfois, mais tu continues quand même. Tu tombes, mais tu te relèves sans spectacle. Et moi, je vois chaque effort que le monde ne voit pas», relève l'ex-gagnante de Popstars.

« Il y a 18 ans, je devenais ta mère. Aujourd'hui, je regarde l'homme que tu deviens», conclut Sheryda Luna, qui se dit « tellement fière» de son fils.