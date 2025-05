Shia LaBeouf a entamé son parcours de sobriété après plusieurs années de dépendance. L'acteur américain a confié à The Hollywood Reporter que des collègues acteurs l'avaient « entouré et maintenu en vie».

Shia LaBeouf a attribué sa sobriété à ses amitiés avec Mel Gibson, Sean Penn et Josh Brolin. Covermedia

L'acteur de Transformers s'est converti au catholicisme après avoir assisté à des offices religieux avec la star de Braveheart lors de ses recherches sur le film Padre Pio, sorti en 2022. Depuis, les deux acteurs sont restés « très proches».

« Oui, c'est vrai. Très proches. Un grand respect, un grand amour», s'est réjoui Shia LaBeouf lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter. « Il a toujours été très gentil avec moi. Il m'a tenu la main quand j'étais vraiment en train de me faire du mal. Il s'est vraiment impliqué pour moi de façon importante.»

Le comédien de 38 ans a aussi pu compter sur le soutien d'autres acteurs qui ont eu des problèmes de toxicomanie et se sont réunis pour son nouveau film indépendant, intitulé Henry Johnson.

« Lui, Sean Penn, James Brolin – ces personnes m'ont amené à la sobriété», a-t-il expliqué. « Ils m'ont entouré et m'ont maintenu en vie. Sean s'est également manifesté et m'a motivé à faire cette pièce de théâtre. J'avais une peur bleue quand tout a commencé. Il était là dès la première semaine.»

Shia LaBeouf a été contraint de faire face à ses problèmes d'alcool et de toxicomanie à partir de 2017 après avoir été arrêté et inculpé en Géorgie pour ivresse publique et trouble de l'ordre public. Le parcours de Mel Gibson vers la sobriété a commencé en 2010, quatre ans après son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2006 et ses propos antisémites. Josh Brolin est devenu sobre en 2013 à l'âge de 45 ans, tandis que Sean Penn s'est montré transparent sur les conséquences de sa toxicomanie et de son alcoolémie sur ses multiples mariages.