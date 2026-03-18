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Pas très en forme Shia LaBeouf, en caleçon, fait une scène dans le hall d'un hôtel !

Covermedia

18.3.2026 - 20:20

Shia LaBeouf a été aperçu à la dérive dans un hôtel à Rome. Une vidéo que s'est procurée le Daily Mail montre l'acteur en sous-vêtements en public.

Shia LaBeouf a été filmé par des internautes alors qu'il se baladait en sous-vêtements dans le hall d'un hôtel à Rome.
Shia LaBeouf a été filmé par des internautes alors qu'il se baladait en sous-vêtements dans le hall d'un hôtel à Rome.

Covermedia

18.03.2026, 20:20

L'acteur, qui a été arrêté le mois dernier à la Nouvelle-Orléans après une rixe pendant les festivités de Mardi Gras, était torse nu et vêtu uniquement d'un caleçon noir alors qu'il quémandait du feu à des inconnus.

Dans une courte vidéo obtenue par le Daily Mail, Shia LaBeouf semble frustré alors qu'il demande à des personnes se trouvant à proximité: « Allez mon frère, donne-moi une putain d'allumette. Vous avez une allumette?», une cigarette éteinte entre les lèvres.

Cet épisode survient peu de temps après que la star de Transformers a été autorisée à se rendre en Italie pour le baptême de son père alors qu'elle était en liberté sous caution. La demande de l'acteur de se rendre en Italie « à des fins religieuses, y compris le baptême de son père» du 1er au 8 mars avait d'abord été refusée par un juge, mais une deuxième tentative avait été couronnée de succès le 4 mars, a révélé Le Guardian.

Le 17 février (26), Shia LaBeouf a été arrêté pour deux délits de coups et blessures à la suite d'une bagarre présumée à la sortie d'un bar du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Libéré le jour même, il a cependant dû payer une caution de 100.000 dollars après que le juge a appris que l'acteur avait proféré des insultes homophobes au cours de l'incident.

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