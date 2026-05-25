Shia LaBeouf avait été arrêté à la sortie d'un bar à la Nouvelle-Orléans lors des célébrations de Mardi Gras. L'acteur a été formellement accusé de coups et blessures par les autorités.

Shia LaBeouf devra s'expliquer au tribunal après les incidents survenus en marge des célébrations de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Covermedia

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Le bureau du procureur a inculpé Shia LaBeouf de trois chefs d'accusation pour coups et blessures simples, selon des documents judiciaires déposés à la Nouvelle-Orléans jeudi et obtenus par la chaîne d'information WWL de la Nouvelle-Orléans.

Shia LaBeouf avait été arrêté après une altercation avec plusieurs personnes lors du Mardi Gras, le 17 février. Lors d'une précédente audience, la star de Transformers s'est vu ordonner de suivre un traitement contre la toxicomanie, de se soumettre à des tests de dépistage de drogues et de verser une caution de 100.000 dollars comme condition de sa libération.

Des sources policières ont déclaré à l'époque au magazine People que l'incident avait eu lieu après minuit à l'extérieur d'un bar du quartier français de la ville. Les autorités ont affirmé que l'acteur avait été expulsé de l'établissement après avoir causé des perturbations. Il aurait alors frappé une personne, quitté les lieux puis serait revenu plus tard pour frapper la même personne et en agresser une deuxième.

Shia LaBeouf a évoqué par le passé ses problèmes d'addiction. Il a été au centre de nombreuses controverses et a été arrêté à plusieurs reprises au fil des ans pour ivresse sur la voie publique, agression et trouble de l'ordre public.