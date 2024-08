Shiloh ne s'appelle plus que Jolie officiellement

Lors de son 18e anniversaire en mai, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt avait déposé une demande pour ne plus porter que le nom de famille de sa mère. Cette demande a été officiellement acceptée.

Angelina Jolie et sa fille Shiloh sur le tapis rouge du film «Eternals» à l'Auditorium Parco della Musica. à Rome le 24 octobre 2021. imago images/ZUMA Wire

dpa dpa

Pas le temps? blue News résume pour toi Le jour de son 18e anniversaire, fin mai, Shiloh Jolie-Pitt a fait une demande de changement de nom.

Elle souhaitait que le nom de son célèbre père, la star hollywoodienne Brad Pitt, soit supprimé de son nom et qu'elle ne s'appelle plus que Jolie.

Selon les médias américains, la demande a été officiellement approuvée – et Shiloh s'appellera désormais uniquement Shiloh Jolie. Montre plus

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (18 ans), fille des acteurs Angelina Jolie (49 ans) et Brad Pitt (60 ans), a officiellement renoncé au nom de famille de son père. Le jour de ses 18 ans, fin mai, la progéniture de la célébrité avait déposé une demande auprès d'un tribunal de Los Angeles afin de supprimer le nom de famille Pitt de son nom.

Cette demande a été acceptée d'office, ont rapporté les médias américains en se référant à des documents. Selon le «People Magazine», le nom légalement enregistré de l'adolescente est Shiloh Jolie.

Brad Pitt «contrarié» par le changement de nom de sa fille

Pitt est très affecté par la décision de sa fille. Le changement de nom de Shiloh fait suite à l'apparition de sa fille Vivienne (16 ans) dans une production théâtrale sous le seul nom de Vivienne Jolie.

Comme une source proche de l'acteur l'a déclaré il y a quelque temps à «People Magazine», le père de six enfants serait «informé et en colère» de la décision de Shiloh.

Ces derniers temps, les médias ont fait état de plus en plus souvent de l'éloignement de Pitt et de ses enfants. «Il aime tous ses enfants et ils lui manquent. Cela le rend très triste», a déclaré l'initié.

Tout le processus de divorce ainsi que les divergences avec Angelina Jolie auraient eu un effet très pesant sur toute la famille.

Pitt serait heureux depuis un certain temps avec sa nouvelle compagne, la créatrice de bijoux genevoise Ines de Ramon, et vivrait avec elle. Mais l'éloignement de ses six enfants avec Angelina Jolie lui fait beaucoup de peine.

Fin du mariage pour le couple glamour: en 2016, «Brangelina» se sépare

Shiloh est née le 27 mai 2006 en Namibie et est l'aînée des trois enfants biologiques de Jolie et Pitt. Ils ont aussi les jumeaux Vivienne et Knox, aujourd'hui âgés de 16 ans. En outre, Pitt a assumé le rôle de père pour les trois enfants adoptés par Angelina Jolie, Maddox (23 ans), Pax (20 ans) et Zahara (19 ans).

Pendant de nombreuses années, «Brangelina» a été considéré comme le couple glamour par excellence. Ils se sont rencontrés sur le plateau du film «Mr. et Mrs. Smith» et se sont dit oui en 2014.

Le prétendu couple de rêve comptait parmi les plus gros salaires de l'industrie cinématographique et s'engageait dans le monde entier pour des causes sociales et humanitaires. Mais à l'automne 2016, le mariage a pris fin et Angelina Jolie a demandé le divorce. Elle reprochait à Pitt d'en venir aux mains avec elle et ses enfants. Des années de disputes persistantes ont suivi.

Sa fille Shiloh travaille elle-même dans le monde du spectacle et fait du doublage dans le film «Kung Fu Panda 3».

Plus de vidéos de la rubrique

Tir mortel d'Alec Baldwin: le réalisateur s'exprime pour la première fois Le réalisateur de «Rust» s'exprime pour la première fois sur le tir mortel d'Alec Baldwin. 20.08.2024

dpa