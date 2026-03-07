Cara Delevingne se remonte le moral en passant en revue les demandes de fonds des cagnottes en ligne. L'actrice a confié à Variety qu'elle était réconfortée de constater que la solidarité existait.

Cara Delevingne a parfois le moral en petite forme. La mannequin devenue actrice a confié que lorsqu'elle passe une «sale journée», elle réagit alors en allant sur le site de cagnotte en ligne GoFundMe. Et cela lui remonte le moral. «J'aime voir que l'on peut réellement aider quelqu'un», a-t-elle expliqué dans une interview accordée à Variety, sans préciser si elle faisait des dons.

Evoquant sa relation avec les réseaux sociaux, Cara Delevingne a expliqué qu'elle essayait une détox en douceur. En effet, la star de Paper Towns a indiqué qu'elle essayait de moins utiliser Instagram, notamment parce qu'elle se surprend à cliquer sans réfléchir sur le site de partage de photos plus souvent qu'elle ne le voudrait. Cependant, elle ne peut pas encore se résoudre à le supprimer de son téléphone.

«Cet algorithme n'est pas fait pour les bonnes choses, indique-t-elle. Je n'en suis pas encore au point de supprimer Instagram de mon téléphone, mais je m'efforce constamment de me maîtriser, car je me surprends à aller sur le site sans même m'en rendre compte». «C'est terrifiant», a-t-elle jugé.

Dépression

La jeune Britannique de 33 ans, qui a ouvertement parlé de son expérience de la dépression, a expliqué qu'elle a essayé de corriger son algorithme Instagram et de compenser les nouvelles troublantes du monde en suivant des comptes qui promeuvent de bonnes nouvelles.

«Il y a ce compte pour les bonnes nouvelles concernant les femmes. Cela me rend toujours heureuse parce que j'ai l'impression que lorsque le pendule va tellement dans l'autre sens – les droits des femmes sont supprimés, les personnes de couleur ou la communauté queer – nous devons essayer de le pousser dans l'autre sens», a déclaré la star de Suicide Squad. Et de conclure: «Si j'ai constamment peur, je ne sors pas de chez moi et rien ne se fait».

Le site GoFundMe a fait parler de lui récemment, lorsque des amis des acteurs James Van Der Beek et Eric Dane ont organisé des collectes de fonds pour soutenir leurs familles après leur décès.