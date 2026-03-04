  1. Clients Privés
Sienna Miller Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»

Covermedia

4.3.2026 - 17:47

Sienna Miller, âgée de 44 ans, fréquente l'acteur Oli Green, âgé de 29 ans, depuis fin 2021. La comédienne a partagé avec Grazia ses espoirs de voir une certaine « disparité» entre les hommes et les femmes sur la question de l'âge « disparaître».

Sienna Miller aimerait « normaliser» le fait que certaines femmes sortent avec des hommes plus jeunes qu'elles.
Sienna Miller aimerait « normaliser» le fait que certaines femmes sortent avec des hommes plus jeunes qu'elles.
Covermedia

Covermedia

04.03.2026, 17:47

L'actrice attend actuellement un bébé avec son petit ami Oli Green, qu'elle a commencé à fréquenter il y a presque cinq ans. Le couple a déjà accueilli une fille en décembre 2023, et la quadragénaire partage une fille de 13 ans avec son ancien partenaire Tom Sturridge.

Dans une interview pour le magazine Grazia publiée cette semaine, Sienna Miller a défendu l'écart d'âge dans un couple lorsque la femme est plus âgée que son conjoint.

« Je me souviens que j'avais 21 ans et que j'auditionnais pour être le coup de cœur d'un homme de 45 ans. Les choses ont évolué depuis, mais l'idée qu'une femme soit avec un homme plus jeune qu'elle, par exemple, est encore stigmatisée plutôt que normalisée – il y a là une disparité que j'aimerais voir disparaître», a-t-elle déclaré.

Au sein de la même interview, Sienna Miller a évoqué l'impact que sa romance avec l'acteur Jude Law, son partenaire dans Alfie, au début des années 2000, avait eu sur sa carrière d'actrice. « Il y avait ces idées préconçues sur la personne que j'étais en raison du fait que je suis devenue célèbre très rapidement, très jeune, et ces idées préconçues étaient beaucoup plus puissantes que tout ce que je pouvais manifester ou créer artistiquement», s'est-elle souvenue. « On m'a cataloguée comme la petite amie à la mode de quelqu'un, alors que j'étais capable de bien plus que cela – à l'époque, le regard porté sur les femmes était beaucoup plus violent.»

Toutefois, Sienna Miller admet que sa vie n'a « jamais été ennuyeuse».

« Je suis impatiente de m'atteler à la tâche et de poursuivre mon chemin, quel que soient les hauts, les bas et tout ce qu'il y a entre les deux», s'est-elle réjouie.

La star a récemment bouclé avec Nicolas Cage le tournage du biopic sur John Madden, Madden, réalisé par David O. Russell. Le film devrait sortir en novembre.

