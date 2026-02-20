Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées

La déflagration de l'affaire Jeffrey Epstein au Royaume-Uni se poursuit. Selon le registre des sociétés britanniques, Sarah Ferguson a mis fin aux activités de six entreprises dont elle était directrice.

Six sociétés liées à Sarah Ferguson ont été fermées récemment, alors que les révélations sur sa relation avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein s'enchaînent. Covermedia

Selon le registre des sociétés au Royaume-Uni, des demandes ont été déposées ce mois-ci pour radier chaque entreprise – S Phoenix Events Limited, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited et Planet Partners Productions Limited – du registre. D'après les documents, Sarah Ferguson, l'ex-femme d'Andrew Mountbatten-Windsor, est l'unique directrice de ces six sociétés, dont la nature n'est pas claire.

Sarah Ferguson ne s'est pas montrée en public depuis l'arrestation de l'ancien prince Andrew, jeudi (19 février 26), jour de son 66e anniversaire, pour suspicion de faute dans l'exercice de ses fonctions publiques. La Thames Valley Police a confirmé qu'elle enquêtait sur une plainte déposée contre Andrew Mountbatten-Windsor, après la diffusion récente de nouveaux dossiers Epstein. Il apparait, dans des échanges d'e-mail, que le frère du roi Charles III aurait partagé des informations confidentielles avec Jeffrey Epstein alors qu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international.

Dans ces dossiers publiés par le ministère américain de la Justice, il apparaît également qu'Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson étaient restés en contact avec le financier bien après sa condamnation pour avoir sollicité la prostitution d'une mineure en 2008.

Les anciens duc et duchesse d'York avaient auparavant affirmé avoir coupé les ponts avec Jeffrey Epstein.