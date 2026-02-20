Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Scandale Epstein Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées 

Covermedia

20.2.2026 - 10:18

La déflagration de l'affaire Jeffrey Epstein au Royaume-Uni se poursuit. Selon le registre des sociétés britanniques, Sarah Ferguson a mis fin aux activités de six entreprises dont elle était directrice.

Six sociétés liées à Sarah Ferguson ont été fermées récemment, alors que les révélations sur sa relation avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein s'enchaînent.
Six sociétés liées à Sarah Ferguson ont été fermées récemment, alors que les révélations sur sa relation avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein s'enchaînent.
Covermedia

Covermedia

20.02.2026, 10:18

Selon le registre des sociétés au Royaume-Uni, des demandes ont été déposées ce mois-ci pour radier chaque entreprise – S Phoenix Events Limited, Fergie's Farm, La Luna Investments, Solamoon Limited, Philanthrepreneur Limited et Planet Partners Productions Limited – du registre. D'après les documents, Sarah Ferguson, l'ex-femme d'Andrew Mountbatten-Windsor, est l'unique directrice de ces six sociétés, dont la nature n'est pas claire.

Sarah Ferguson ne s'est pas montrée en public depuis l'arrestation de l'ancien prince Andrew, jeudi (19 février 26), jour de son 66e anniversaire, pour suspicion de faute dans l'exercice de ses fonctions publiques. La Thames Valley Police a confirmé qu'elle enquêtait sur une plainte déposée contre Andrew Mountbatten-Windsor, après la diffusion récente de nouveaux dossiers Epstein. Il apparait, dans des échanges d'e-mail, que le frère du roi Charles III aurait partagé des informations confidentielles avec Jeffrey Epstein alors qu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international.

Dans ces dossiers publiés par le ministère américain de la Justice, il apparaît également qu'Andrew Mountbatten-Windsor et Sarah Ferguson étaient restés en contact avec le financier bien après sa condamnation pour avoir sollicité la prostitution d'une mineure en 2008.

Les anciens duc et duchesse d'York avaient auparavant affirmé avoir coupé les ponts avec Jeffrey Epstein.

Les plus lus

Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
Enrôlés de force par l'armée russe, ils vivent un véritable calvaire !
Au moins 25 millions proposés à des victimes, sous conditions
«Quand j'ai des relations intimes, j'ai l'impression qu'on déverse de l'eau brûlante sur moi...»
Six obscures sociétés de Sarah Ferguson ont été fermées
Pompette à l'antenne, une journaliste présente ses excuses