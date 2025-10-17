  1. Clients Privés
Rétropédalage Snoop Dogg sort une chanson inclusive après son backlash sur ses commentaires anti LGBTQ+

Covermedia

17.10.2025 - 11:13

Snoop Dogg rétropédale sur la question de l'homoparentalité et sort une chanson inclusive qui célèbre « les familles de toutes formes et de toutes tailles». Love is Love, a-t-il précisé à l'association GLAAD, est destinée à sa série pour enfants Doggyland, diffusée sur YouTube.

Snoop Dogg
Snoop Dogg

Snoop Dogg a lancé une chanson intitulée Love is Love pour sa série en ligne destinée aux enfants.

Le rappeur fait marche arrière après avoir été hué à la suite des commentaires qu'il a récemment formulés au sujet de la communauté LGBTQ+. En effet, en août, le rappeur a fait les gros titres en affirmant que la représentation des homosexuels était « omniprésente» dans les films familiaux et en citant en exemple le film d'animation Lightyear (2022), dans lequel un couple de lesbiennes accueille un bébé. Snoop Dogg, de son vrai nom Calvin Broadus Jr, a affirmé avoir eu du mal à expliquer à son petit-fils qu'un couple de même sexe pouvait être parent.

Mais le 16 octobre (25), l'icône du hip-hop a annoncé sa collaboration avec l'ancien candidat de The Voice Jeremy Beloate – avec qui il a travaillé dans l'émission de concours de chant en 2024 – pour écrire Love is Love pour sa série Doggyland sur YouTube. Ce titre inclusif célèbre les « familles de toutes formes et de toutes tailles».

S'adressant à Jeremy Beloate dans le cadre d'une conversation organisée par l'équipe de l'association de défense des droits LGBTQ+ GLAAD à l'occasion du Spirit Day, un événement dédié à la sensibilisation à la communauté LGBTQ+, Snoop Dogg a affirmé que la chanson était un « beau pont pour apporter de la compréhension».

« C'est un programme que nous faisons depuis des années, dans lequel nous impliquons les enfants. Ce sont des choses sur lesquelles les enfants se posent des questions, et nous espérons maintenant pouvoir répondre à ces questions et les aider à vivre une vie heureuse et à comprendre que l'amour, c'est l'amour (love is love)», a déclaré le rappeur de 53 ans.

Snoop Dogg a ajouté: « C'est merveilleux que les enfants puissent avoir des parents de tous horizons et qu'on leur montre l'amour, qu'on leur enseigne ce qu'est l'amour... Pouvoir avoir des parents de tous horizons, que ce soit deux pères, deux mères, peu importe, l'amour est la clé».

