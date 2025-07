Sofía Vergara est retournée à l'hôpital pour son genou plus d'un an après sa première opération. L'actrice colombienne a reçu le soutien de nombreux fans et collègues sur Instagram.

Sofía Vergara a donné de ses nouvelles ce week-end depuis l'hôpital où elle s'est fait opérer du genou. Covermedia

La star de Modern Family a posté sur Instagram des photos d'elle vêtue d'une blouse d'hôpital.

« C'est fait! Round 2 #genou», a-t-elle écrit dans la légende, sans toutefois dévoiler la raison exacte de l'opération.

De nombreux amis célèbres lui ont souhaité un prompt rétablissement dans les commentaires, y compris son collègue d'America's Got Talent, Terry Crews. « Fier de toi!» a écrit l'acteur.

Lauren Sánchez Bezos a commenté: « Je t'envoie de l'amour». Quant à Patrick Schwarzenegger, l'acteur de The White Lotus lui a souhaité « un prompt rétablissement».

La star de Griselda s'est déjà fait opérer du genou en avril 2024, assurant à ses fans qu'elle était entre de bonnes mains. « Si jamais tu te fais opérer du genou, assure-toi d'avoir un beau médecin qui couchera avec toi cette nuit-là», avait-elle plaisanté à l'époque, faisant référence à son petit ami d'alors, le chirurgien orthopédique Justin Saliman. Le couple s'est fréquenté pendant plus d'un an avant d'annoncer sa séparation en janvier 2025.

Plus d'un an après leur rupture, Sofía Vergara a suscité des rumeurs de romance avec le footballeur à la retraite Tom Brady. Les deux stars ont été photographiées ensemble sur un yacht lors d'un voyage en Europe.