Sonia Rolland est en deuil. Miss France 2000 a rendu hommage mercredi (17 septembre 25) sur Instagram à son cousin décédé, avec une photo et un message touchant.

L'actrice de 44 ans a partagé belle photo où on la voit souriante et complice avec son cousin, David, ainsi qu'un beau message pour témoigner d'une peine qu'elle compare à « un coup d'éclair dans un ciel bleu».

« David, tu as quitté si tôt ce monde», écrit celle qui a été élue Miss France 2000. « Un vide immense s'est installé dans nos vies.»

L'actrice décrit le défunt, comme « un artiste solaire et un homme loyal et droit». Et de poursuivre: « Sa gentillesse, sa joie de vivre et sa générosité laissaient une empreinte indélébile sur ceux qui ont eu la chance de le connaître».

Celle qui peine à mettre des mots sur sa douleur garde « toutes ces belles images, ces moments partagés, doux et joyeux, empreints de légèreté».

« David, tu seras à jamais une part précieuse de nos cœurs», conclut Sonia Rolland avec l'un des morceaux préférés du défunt: Redemption song de Bob Marley.