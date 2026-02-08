  1. Clients Privés
«On en rigole, mais pourquoi pas...» Sophie Davant et William Leymergie vont-ils se dire «oui» ?

Valérie Passello

8.2.2026

Sophie Davant et William Leymergie aiment bien rigoler. Et l'un des sujets récurrents, ce sont les demandes en mariage de son homme, raconte l'animatrice de 62 ans. Et même si ça les amuse, madame ne serait pas contre !

Valérie Passello

08.02.2026, 21:19

08.02.2026, 21:46

L'ex-présentatrice vedette d'«Affaire conclue» avouait récemment sur RTL que l'animation lui manquait: «Ne pas montrer ma tête tous les jours à la télé, j'avoue que ça me soulage un peu, mais faire mon métier, j'adore ça. On est passionné par ce métier», expliquait-elle.

Et suivant l'adage voulant que l'on ne soit bien servi que par soi-même, Sophie Davant a créé sa propre chaîne Youtube. En septembre dernier, elle l'inaugurait avec un format baptisé «Passionnément»: «J’y reçois des couples aux histoires d’amour extraordinaires, émouvantes et inspirantes», écrit-elle. 

Mais l'histoire d'amour qui inspire peut-être le plus ses fans, c'est sans doute son idylle avec William Leymergie. 

Cupidon à la télévision. Sophie Davant et William Leymergie sont amoureux!

Alors celle qui a égayé les matins des Français durant près de trois décennies a décidé de se livrer sans filtre sur cette question, ainsi que sur tout ce qui peut attiser la curiosité du public. 

Dans le frigo!

À la question: «À quand le mariage avec William?», elle répond très franchement: «Pour le moment, malgré plusieurs demandes de mariage auxquelles j’ai répondu favorablement, on ne va pas plus loin». Et d'ajouter qu'elle et son compagnon aiment rire de tout et notamment du sujet du mariage. 

Ensemble, Sophie Davant et William Leymergie aiment rire de tout, même du mariage.
IMAGO/ABACAPRESS

Sophie Davant livre même une drôle d'anecdote: «Il m’a déjà demandée en mariage à plusieurs reprises. Mais c’est toujours avec beaucoup d’humour. Par exemple, la dernière demande que j’ai eue, je l’ai trouvée au réfrigérateur, sur un papier où il y avait marqué 'des nouvelles fraîches'. Bah oui, forcément, au réfrigérateur ! 'Veux-tu m’épouser?' Donc ça m’a fait rire.»

Plus sérieusement, la vedette du petit écran conclut: «Donc c’est un projet qui se fera ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Est-ce que moi, j’aurais envie de me marier? Pourquoi pas, ne serait-ce que pour réunir les gens que j’aime et nous créer encore de jolis souvenirs à cette occasion.»

Affaire conclue?

