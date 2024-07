Sophie Davant : une heureuse nouvelle en vue ?

Sophie Davant et William Leymergie ne font plus mystère de leur relation de couple. Mais les deux animateurs vont plus loin aujourd'hui en évoquant, pour Paris Match, un éventuel mariage.

Sophie Davant et William Leymergie ont publiquement avoué leur amour en 2022. Covermedia

Deux ans plus tard, alors que des rumeurs les donnent fiancés, le couple a précisé qu'il n'en était rien. Mais ils n'ont pas fermé la porte à ce projet d'union. « Au risque de vous décevoir, on n'a rien décidé, mais nous en parlons beaucoup. Est-ce que ça nous rendrait plus heureux?», a répondu Sophie Davant au journaliste de Paris Match qui les interviewait, elle et son compagnon.

«Loin des paillettes»

Toutefois, l'animatrice – qui prendra à la rentrée une émission hebdomadaire le week-end sur Europe 1 envisage cette possibilité. « Mon ex-mari (Pierre Sled) s'est remarié, donc je n'aurais pas de pudeur à franchir le pas. Pour William, c'est peut-être encore difficile de se projeter», expose-t-elle, en faisant implicitement référence à la douloureuse disparition de la femme de William Leymergie en 2020.

Celui-ci a pourtant trouvé l'hypothèse d'un mariage séduisante, mais pour une raison plus festive « Ce qui nous motive serait notamment de rassembler nos amis pour faire une fête. D'ailleurs, certains d'entre eux se sont déjà proposés pour être nos témoins», a-t-il dit.

En tout cas, le couple, elle 61 ans et lui 77, file le parfait amour, partageant goûts et plaisirs « loin des paillettes».

