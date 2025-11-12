«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals

Sophie Winkleman est mariée à Lord Frederick Windsor. L'actrice a donné au «Times» un aperçu de son expérience de la vie au sein de la famille royale d'Angleterre .

Le roi Charles III avec Sophie Winkleman, au Royal Ascot en 2025. IMAGO/News Licensing

Rédaction blue News

Sophie Winkleman a rejoint la famille royale le 12 septembre 2009, en épousant Lord Frederick Windsor, le cousin germain du roi Charles III, devenant ainsi Lady Frederick Windsor. Le couple a deux enfants: Maud, 11 ans, et Isabella, 9 ans.

Si elle fait relativement peu d'apparitions publiques au sein de la famille royale britannique, cette actrice de 45 ans est surtout connue pour son rôle dans la série «Peep Show».

Dans une récente interview pour le «Times», elle a partagé ses impressions sur la vie sous les projecteurs et a abordé le défi que représente le fait de faire partie des Royals.

«Plus j'apprends à connaître la famille royale, plus je comprends que leur vie est un véritable enfer et que cette notoriété non désirée est une forme de torture», a-t-elle notamment déclaré.

«C'est tout simplement brutal»

L'actrice a décrit la vie au sein de la famille royale comme étant particulièrement éprouvante, soulignant les pressions constantes et l'attention médiatique incessante. Elle a évoqué les difficultés rencontrées par les membres de la famille royale, qui doivent naviguer dans un monde où chaque geste est scruté et critiqué.

«Ne pas savoir à qui se fier, ne pas savoir si quelqu'un va vous trahir, voir les gens écrire des mensonges à votre sujet tout le temps, c'est tout simplement brutal», a encore affirmé l'actrice dans les colonnes du «Times».

Un témoignage rare

Malgré ces défis, Sophie Winkleman a également parlé des aspects positifs de sa vie actuelle, notamment les opportunités professionnelles qui se sont présentées à elle grâce à sa notoriété. Elle a exprimé sa gratitude pour les rôles qu'elle a pu décrocher, tout en reconnaissant que la vie publique comporte son lot de sacrifices.

À travers son témoignage, Sophie Winkleman a offert un aperçu rare de la vie au sein de la famille royale, une perspective unique sur les réalités souvent méconnues de la vie derrière les dorures de la couronne britannique.