«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mariée à un Windsor «Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals

ai-scrape

12.11.2025 - 19:18

Sophie Winkleman est mariée à Lord Frederick Windsor. L'actrice a donné au «Times» un aperçu de son expérience de la vie au sein de la famille royale d'Angleterre .

Le roi Charles III avec Sophie Winkleman, au Royal Ascot en 2025.
Le roi Charles III avec Sophie Winkleman, au Royal Ascot en 2025.
IMAGO/News Licensing

Rédaction blue News

12.11.2025, 19:18

12.11.2025, 19:21

Sophie Winkleman a rejoint la famille royale le 12 septembre 2009, en épousant Lord Frederick Windsor, le cousin germain du roi Charles III, devenant ainsi Lady Frederick Windsor. Le couple a deux enfants: Maud, 11 ans, et Isabella, 9 ans.

Si elle fait relativement peu d'apparitions publiques au sein de la famille royale britannique, cette actrice de 45 ans est surtout connue pour son rôle dans la série «Peep Show».

Dans une récente interview pour le «Times», elle a partagé ses impressions sur la vie sous les projecteurs et a abordé le défi que représente le fait de faire partie des Royals.

Nouveau nom de famille?. L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé

Nouveau nom de famille?L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé

«Plus j'apprends à connaître la famille royale, plus je comprends que leur vie est un véritable enfer et que cette notoriété non désirée est une forme de torture», a-t-elle notamment déclaré.

«C'est tout simplement brutal»

L'actrice a décrit la vie au sein de la famille royale comme étant particulièrement éprouvante, soulignant les pressions constantes et l'attention médiatique incessante. Elle a évoqué les difficultés rencontrées par les membres de la famille royale, qui doivent naviguer dans un monde où chaque geste est scruté et critiqué.

«Ne pas savoir à qui se fier, ne pas savoir si quelqu'un va vous trahir, voir les gens écrire des mensonges à votre sujet tout le temps, c'est tout simplement brutal», a encore affirmé l'actrice dans les colonnes du «Times».

Un témoignage rare

Malgré ces défis, Sophie Winkleman a également parlé des aspects positifs de sa vie actuelle, notamment les opportunités professionnelles qui se sont présentées à elle grâce à sa notoriété. Elle a exprimé sa gratitude pour les rôles qu'elle a pu décrocher, tout en reconnaissant que la vie publique comporte son lot de sacrifices.

À travers son témoignage, Sophie Winkleman a offert un aperçu rare de la vie au sein de la famille royale, une perspective unique sur les réalités souvent méconnues de la vie derrière les dorures de la couronne britannique.

Les plus lus

Un porno sur le ferry: la traversée vire au «véritable chaos»
«Un véritable enfer»: elle explique ce que ça fait d'être un membre des Royals
Un email d'Epstein publié: «bien sûr, Trump savait à propos des filles»
Vous avez raté les aurores boréales? Rattrapez-vous la nuit prochaine!
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
«Notre long cauchemar national touche enfin à sa fin»