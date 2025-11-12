Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Baissez les yeux !» Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine

Covermedia

12.11.2025 - 14:26

Aux commandes de la Star Academy depuis des années, Nikos Aliagas a vu défiler de nombreuses stars internationales sur son plateau. Mais aucune n'avait eu des exigences aussi dingues que celles formulées par le staff d'une pop star mondialement connue.

Nikos Aliagas a vu défiler de nombreuses stars internationales sur le plateau de la Star Academy.
Nikos Aliagas a vu défiler de nombreuses stars internationales sur le plateau de la Star Academy.
Covermedia

Covermedia

12.11.2025, 14:26

Nikos Aliagas s'est livré avec plaisir au jeu des souvenirs alors qu'il était invité sur le plateau de C à vous le 10 novembre pour parler de la saison 13 de la Star Academy. Alors que Anne-Elisabeth Lemoine lui demandait des détails sur des stars reçues dans l'émission, Nikos Aliagas a évoqué Johnny Hallyday et Madonna.

Connaissant les petites manies de l'interprète de Like a Virgin, Anne-Elisabeth Lemoine a cru se rappeler une demande étrange qu'elle aurait faite lors de son passage. Mais Nikos Aliagas l'a détrompée : Madonna, très à l'aise, avait juste pris le pouvoir lors de l'émission, ce qui avait un peu sidéré l'animateur !

Matériel suspect retrouvé. Nikos Aliagas victime d'une tentative de «home jacking»?

Matériel suspect retrouvéNikos Aliagas victime d'une tentative de «home jacking»?

En revanche, Britney Spears, ou plutôt son «staff» a commencé à donner des ordres au présentateur sur la manière dont il devait se comporter avec l'artiste. Et d'intimer à Nikos Aliagas comme aux élèves de la Star Academy : «Ne la regardez pas dans le couloir, baissez les yeux !»

Nikos Aliagas n'allait certainement pas se laisser faire ! «Je leur dis "Comment ça, baissez les yeux ?»», relate-t-il. Et, bien sûr, il n'obéit pas aux ordres. «Je vais la voir dans la loge et je dis «Britney, how are you ?», raconte Niko Aliagas en précisant : «À un moment, il faut être un peu dingue sinon tu ne t'en sors pas, tu ne peux pas travailler». Visiblement, Britney Spears ne lui en a pas voulu !

«Star Ac». La célèbre émission revient samedi sur TF1

«Star Ac»La célèbre émission revient samedi sur TF1

Les plus lus

Vous avez raté les aurores boréales? Rattrapez-vous la nuit prochaine!
Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine
Vidéo choc : un nouveau pont autoroutier s'effondre en Chine !
«C'est quelque chose à quoi je réfléchis avec beaucoup d'attention, croyez-moi»
«Si on pense qu'on a la science infuse en restant dans nos montagnes, on est mort»
Un missile révolutionnaire de 65 centimètres doit mettre en échec Poutine