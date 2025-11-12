«Baissez les yeux !»Star Academy : Nikos Aliagas dévoile les folles exigences d'une star américaine
12.11.2025 - 14:26
Aux commandes de la Star Academy depuis des années, Nikos Aliagas a vu défiler de nombreuses stars internationales sur son plateau. Mais aucune n'avait eu des exigences aussi dingues que celles formulées par le staff d'une pop star mondialement connue.
Nikos Aliagas s'est livré avec plaisir au jeu des souvenirs alors qu'il était invité sur le plateau de C à vous le 10 novembre pour parler de la saison 13 de la Star Academy. Alors que Anne-Elisabeth Lemoine lui demandait des détails sur des stars reçues dans l'émission, Nikos Aliagas a évoqué Johnny Hallyday et Madonna.
Connaissant les petites manies de l'interprète de Like a Virgin, Anne-Elisabeth Lemoine a cru se rappeler une demande étrange qu'elle aurait faite lors de son passage. Mais Nikos Aliagas l'a détrompée : Madonna, très à l'aise, avait juste pris le pouvoir lors de l'émission, ce qui avait un peu sidéré l'animateur !
En revanche, Britney Spears, ou plutôt son «staff» a commencé à donner des ordres au présentateur sur la manière dont il devait se comporter avec l'artiste. Et d'intimer à Nikos Aliagas comme aux élèves de la Star Academy : «Ne la regardez pas dans le couloir, baissez les yeux !»
Nikos Aliagas n'allait certainement pas se laisser faire ! «Je leur dis "Comment ça, baissez les yeux ?»», relate-t-il. Et, bien sûr, il n'obéit pas aux ordres. «Je vais la voir dans la loge et je dis «Britney, how are you ?», raconte Niko Aliagas en précisant : «À un moment, il faut être un peu dingue sinon tu ne t'en sors pas, tu ne peux pas travailler». Visiblement, Britney Spears ne lui en a pas voulu !