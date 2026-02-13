James Van Der Beek est décédé après deux ans et demi de lutte contre un cancer colorectal, a-t-on appris mercredi (11 février 26). Une cagnotte a été ouverte pour la famille de l'acteur de Dawson, à laquelle a participé Steven Spielberg à hauteur de 25.000 dollars.

Mercredi (11 fév. 26), un porte-parole a annoncé que James Van Der Beek était décédé « paisiblement » à l'âge de 48 ans, deux ans et demi après avoir été diagnostiqué d'un cancer colorectal.

Peu après la triste nouvelle, certains amis proches du comédien ont lancé un site GoFundMe pour aider sa femme, Kimberly Van Der Beek, et leurs six enfants, qui sont confrontés à « des difficultés financières importantes » après avoir engagé de nombreux frais de santé, qui ne sont pas remboursés aux Etats-Unis.

Steven Spielberg et sa femme, Kate Capshaw, figurent parmi les personnalités qui ont fait un don à ce fonds. Le cinéaste a participé à hauteur de 25.000 dollars.

Bien que le couple n'ait pas encore commenté cette décision, le personnage de James Van Der Beek dans la série télévisée pour adolescents Dawson idolâtrait le réalisateur oscarisé et sa chambre à coucher était décorée de plusieurs affiches de ses films. Cette série télévisée populaire a été diffusée de 1998 à 2003.

Toutefois, Steven Spielberg avait enregistré un message vidéo à l'occasion d'une réunion d'anciens de Dawson, l'année dernière, dans lequel il fait référence à l'intrigue de la série. « Dawson, tu as réussi. Peut-être qu'un jour, je pourrai avoir un placard Dawson », avait alors déclaré le cinéaste.

Vendredi 13 février, plus de 40.000 personnes avaient fait un don sur la page GoFundMe, faisant monter la cagnotte à 2 millions de dollars, bien au-delà de l'objectif de 1,5 million de dollars. Jon M. Chu, réalisateur de Wicked: Partie 2, a envoyé 10.000 dollars et l'actrice Zoe Saldaña s'est engagée à verser 2.500 dollars par mois.

Dans une déclaration, les organisateurs du compte ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui ont fait un don.

« Votre gentillesse nous a apporté plus que ce que nous pouvons exprimer. Au milieu d'un profond chagrin, votre soutien a été une lumière. Il nous rappelle que l'amour est réel, que la communauté est forte et que l'esprit de James continue à rassembler les gens », ont-ils écrit. « Merci de continuer à garder l'épouse de James et ses proches dans vos pensées et vos prières. Merci d'avoir honoré sa vie avec compassion, générosité et amour. »

Le dernier rôle de James Van Der Beek à l'écran est celui de Dean Wilson dans la série télévisée Elle, préquelle de La Revanche d'une blonde. La star d'American Boys a épousé Kimberly Van Der Beek en 2010, et le couple a eu quatre filles et deux fils.