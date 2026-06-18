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Sommet du G7 Sur les bords du Léman, Brigitte Macron a marqué les esprits

Gregoire Galley

18.6.2026

Brigitte Macron n’a pas chômé durant le sommet du G7 qui s’est terminé mercredi à Evian. L’épouse d’Emmanuel Macron a organisé plusieurs activités pour les Premières dames présentes sur les bords du Léman, tout en soignant son look.

Brigitte Macron a montré quelques joyaux de la région d’Evian aux autres Premières dames.
Brigitte Macron a montré quelques joyaux de la région d’Evian aux autres Premières dames.
ats

Rédaction blue News

18.06.2026, 14:59

18.06.2026, 15:08

Alors que les dirigeants des pays du G7 palabraient sur les grands enjeux mondiaux du moment, Brigitte Macron a fait découvrir quelques pépites de la Haute-Savoie aux Premières dames.

Ces dernières ont notamment visité la cité d’Yvoire, surnommée «la perle du Léman», en faisant un détour par le fameux Jardin des Cinq sens. Sous un magnifique soleil, Janja Lula Da Silva Charlotte Gass ou encore Victoria Starmer ont certainement dû apprécier cette petite escapade.

Outre son beau programme, l’élégance de Brigitte Macron a aussi subjugué ses collègues, comme le rapporte «Gala». Vêtue d’un costume gris clair et d’une chemise blanche, elle portait également de magnifiques lunettes noires qui ont fait sensation.

Coutumière des marques tricolores, la Première dame a modifié ses habitudes en arborant des lunettes de la maison italienne «Prada». Un modèle de solaires raffiné d’un style totalement différent par rapport à celui porté par son mari en début d’année lorsqu’il souffrait d’une hémorragie sous-conjonctivale, un problème bénin.

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