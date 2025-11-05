  1. Clients Privés
Controverse Sydney Sweeney : «Cela ne m'a pas affectée d'une manière ou d'une autre»

Covermedia

5.11.2025 - 10:29

Sydney Sweeney a été vivement critiquée pour avoir participé à la publicité de la marque American Eagle jouant sur l'homophonie entre «jeans» et «gènes», tout autant qu'elle a été saluée par Donald Trump. L'actrice a réagi aux éloges du président des Etats-Unis dans un entretien avec GQ.

Sydney Sweeney a été vivement critiquée pour avoir participé à la publicité de la marque American Eagle.
Sydney Sweeney a été vivement critiquée pour avoir participé à la publicité de la marque American Eagle.
IMAGO/Avalon.red

Covermedia

05.11.2025, 10:29

Sydney Sweeney s'est exprimée pour la première fois sur la controverse suscitée par sa publicité pour American Eagle. L'actrice d'Euphoria a provoqué un débat en juillet lorsqu'elle est apparue dans une campagne pour la marque de mode américaine qui comportait le slogan «great jeans», que certains ont interprété comme un double sens pour «great genes», soit «de bon gènes», les deux mots, jeans et genes, étant très proches à l'oreille en anglais.

Dans une nouvelle interview accordée à GQ et publiée mardi, Sydney Sweeney a insisté sur le fait que la publicité portait simplement sur le denim. «Je sais qui je suis. Je sais ce que j'apprécie. Je sais que je suis quelqu'un de gentil», a-t-elle déclaré. «Je sais que je suis une personne aimante et impatiente de voir ce qui va se passer. Je ne laisse donc pas les autres définir qui je suis.»

Rencontrés à Venise. Sydney Sweeney et Scooter Braun sont-ils en couple?

Rencontrés à VeniseSydney Sweeney et Scooter Braun sont-ils en couple?

Eloge

La jeune femme de 28 ans a déclaré à la publication qu'elle avait été surprise par les diverses réactions après la diffusion de la publicité. «J'ai fait une publicité pour un jean. Je veux dire que la réaction a été surprenante, mais j'adore les jeans», a-t-elle déclaré. « Je ne porte que des jeans. Je suis littéralement en jeans et en T-shirt tous les jours de ma vie... En fin de compte, je savais à quoi servait cette publicité, et c'était un super jean, cela ne m'a pas affectée d'une manière ou d'une autre.»

Peu après le lancement de la campagne, des informations ont fait surface selon lesquelles Sydney Sweeney était inscrite au registre électoral des Républicains. En août, le président américain Donald Trump a publiquement fait l'éloge de l'actrice et de la publicité.

«Elle est inscrite au registre des Républicains ? Oh, maintenant j'adore sa publicité», a déclaré le président des Etats-Unis à des journalistes à l'époque. «Si Sydney Sweeney est inscrite au registre des Républicains, je pense que sa publicité est fantastique.» De son côté, le vice-président JD Vance a critiqué les démocrates pour s'être sentis offensés par une «jolie fille» vendant des jeans.

La star du Lotus blanc a qualifié de «surréalistes» les réactions de Donald Trump et de son vice-président à la controverse, même si elle a expliqué qu'elle avait largement évité de voir les réactions.

«J'étais en train de filmer tous les jours. Je filme Euphoria, donc je fais des journées de 16 heures et je n'apporte pas vraiment mon téléphone sur le plateau. En gros, je travaille, puis je rentre chez moi et je dors. Je n'ai donc pas vu grand-chose», a déclaré Sydney Sweeney.

«J'adore les devoirs». Sydney Sweeney se prépare pour Scandalous!

«J'adore les devoirs»Sydney Sweeney se prépare pour Scandalous!

