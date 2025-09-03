Sydney Sweeney et Scooter Braun se seraient rencontrés au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez en juin. Une romance serait née entre eux, indiquent plusieurs médias, dont les magazines People et Star.

Sydney Sweeney

Il semblerait que Sydney Sweeney et Scooter Braun soient en couple. C'est en tout cas ce qu'avance People qui affirme cependant que la relation ne serait pas sérieuse à ce stade. « Tout est décontracté. Elle vit sa vie et travaille dur», a déclaré une source au magazine.

En outre, les journalistes du magazine Star ont précisé que Sydney Sweeney et Scooter Braun ont commencé à se fréquenter en juin après s'être rencontrés au mariage du fondateur d'Amazon Jeff Bezos et de Lauren Sánchez à Venise, en Italie. Les représentants de Sydney Sweeney et Scooter Braun, quant à eux, n'ont pas encore commenté la rumeur.

Auparavant, la star d'Immaculate s'était fiancée à l'homme d'affaires Jonathan Davino. Le couple, qui produisait des films ensemble, s'est séparé au début de l'année. Dans une interview au Times publiée fin mai, Sydney Sweeney a confirmé qu'elle était célibataire. «J'apprends beaucoup sur moi-même, je passe plus de temps avec mes amis. Et j'adore ça», avait alors déclaré la jeune femme de 27 ans.

18 ans d’écart

Scooter Braun a été marié à l'activiste Yael Cohen de 2014 jusqu'à ce que leur divorce soit prononcé en 2022. Ils ont deux fils Jagger, 10 ans, et Levi, huit ans, ainsi qu'une fille de six ans prénommée Hart. Lors d'une conversation pour le podcast Question Everything diffusé en juillet, Scooter Braun a insisté sur le fait que lui et Yael sont toujours très proches et qu'ils ne se considèrent pas comme des ex-partenaires.

« C'est la mère de mes enfants», a déclaré le magnat de la musique. « C'est ma famille pour la vie. J'ai un tatouage sur le doigt qui dit «même équipe» parce qu'elle et moi sommes à jamais la même équipe. C'est ce que nous nous disons l'un à l'autre.»