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Stratégie d'évitement Sydney Sweeney et Zendaya semblent toujours en froid

Covermedia

9.4.2026 - 14:37

Sydney Sweeney et Zendaya ont paru s'éviter lors de la première de la saison 3 d'Euphoria. Les deux actrices se sont présentées séparément sur le tapis rouge de l'événement, et la star de Dune a fait l'impasse sur une after-party de l'équipe.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

Covermedia

09.04.2026, 14:37

Zendaya et Sydney Sweeney ont apparemment tout fait pour ne pas se croiser lors de la première de la saison 3 d'Euphoria à Los Angeles.

Les deux actrices n'ont pas été photographiées ensemble lors de l'événement, ce qui n'a pas surpris certains de leurs collègues, selon The Sun, qui a cité une source évoquant des « tensions qui remontent à loin».

La principale raison de ces tensions serait liée à un flirt déplacé entre Sydney Sweeney et le compagnon de Zendaya, l'acteur Tom Holland. Le couple, qui est fiancé, n'a pas encore confirmé ses noces.

Malgré ces spéculations, Sydney Sweeney affichait un grand sourire sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre lors de la première de la nouvelle saison d'Euphoria à Los Angeles. Elle a pris des photos avec ses collègues Maude Apatow, Alexa Demie et Hunter Schafer, qui jouent respectivement Lexi Howard, Maddy Perez et Jules Vaughn, alors qu'ils se dirigeaient vers la presse.

Zendaya est arrivée en retard, évitant ainsi un éventuel accrochage avec Sydney Sweeney. Un autre acteur du show, Jacob Elordi, est également apparu plus tard sur le tapis rouge, évitant les interviews et ne posant que pour quelques photos.

Zendaya n'a pas participé à l'after-party des acteurs au Château Marmont plus tard dans la soirée, alimentant davantage les rumeurs, tandis que Sydney Sweeney s'y trouvait avec son petit ami Scooter Braun.

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