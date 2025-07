Sydney Sweeney n'arrivait pas à croire qu'elle travaillait avec Amanda Seyfried sur le film La Femme de ménage. L'actrice a confié à Bustle avoir adoré cette expérience.

Sydney Sweeney n'arrivait pas à croire qu'elle travaillait avec Amanda Seyfried sur le film La Femme de ménage. IMAGO/Cover-Images

Covermedia Covermedia

Sydney Sweeney a eu l'impression de «vivre un rêve» en tournant La Femme de ménage, adapté du best-seller de Freida McFadden, avec Amanda Seyfried.

Dans ce thriller psychologique, l'actrice d'Euphoria joue le rôle de Millie, une femme de ménage engagée pour travailler au service d'un riche couple, Nina et Andrew, interprétés par Amanda Seyfried et l'acteur de Plus jamais, Brandon Sklenar.

Sydney Sweeney a évoqué le tournage dans une interview accordée à Bustle et a déclaré que jouer aux côtés de l'actrice de Mean Girls et Mamma Mia! était un rêve devenu réalité.

«Travailler avec Amanda a été l'expérience la plus amusante qui soit. Elle est tellement cool. J'avais l'impression de vivre un rêve», s'est-elle extasiée. «J'étais là, «Oh mon Dieu, est-ce que c'est en train d'arriver?»» Elle a ajouté: «Le tournage a été tellement rapide, mais nous sommes vraiment, vraiment impatients que tout le monde le voie».

Sydney Sweeney a fait remarquer qu'elle était « une grande fan» du best-seller de Freida McFadden, que ses cousins l'avaient « tous lu» et que sa mère en était « obsédée».

Sydney Sweeney et Amanda Seyfried ont tourné le film dans le New Jersey entre janvier et mars de cette année, et ont célébré le début de la production en se synchronisant sur le son d'une critique TikTok du livre sur le plateau. La vidéo amusante des coulisses mettait également en scène leur réalisateur Paul Feig et leur collègue Michele Morrone, qui joue le rôle d'Enzo, le gardien du jardin.

La sortie de La Femme de ménage, film adapté du roman de l'autrice américaine Freida McFadden, publié en 2023, est prévue pour la veille de Noël, le 24 décembre.