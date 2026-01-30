Sydney Sweeney rejette l'étiquette de « Barbie MAGA»

Sydney Sweeney est surnommée « Barbie MAGA» par des internautes alors qu'elle est inscrite au Parti républicain de Floride. Pourtant, l'actrice et productrice américaine jure à Cosmopolitan qu'elle ne fait pas de politique.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney a répondu dans Cosmopolitan à ceux qui l'ont qualifiée de « Barbie MAGA» sur Internet.

Sydney Sweeney n'a jamais commenté ses affiliations politiques, et dans cette interview du 29 janvier (26), l'actrice et productrice a expliqué qu'elle ignore pourquoi les personnes lui ont donné ce surnom à partir sur slogan « Make America Great Again» (MAGA) du président Donald Trump.

« Je n'ai jamais été ici pour parler de politique. J'ai toujours été là pour faire de l'art, donc je ne veux tout simplement pas en discuter, a déclaré la comédienne de 28 ans. Je pense qu'à cause de cela, les gens veulent aller encore plus loin et m'utiliser comme leur propre pion. Mais c'est extérieur à moi, et je ne peux pas le contrôler.»

Les spéculations sur les liens politiques de Sydney Sweeney sont apparues peu de temps après qu'elle a fait la une des journaux pour avoir mené une campagne pour American Eagle, dont le slogan était « Sydney Sweeney Has Great Jeans» (Sydney Sweeney a de beaux jeans, le mot ayant une homophonie en anglais avec gènes). La campagne a suscité des réactions négatives sur Internet, certaines critiques affirmant que la publicité faisait l'apologie de l'eugénisme. Sydney Sweeney s'était alors défendue en affirmant que la publicité portait simplement sur le denim.

En août 2025, les rédacteurs du New York Post ont rapporté que l'actrice d'Euphoria était inscrite au Parti républicain de Floride dans le comté de Monroe depuis juin 2024. Lors de son entretien avec Cosmopolitan, Sydney Sweeney a souligné qu'elle n'avait aucune envie de parler de politique. « Je n'ai pas encore compris. Je ne suis pas une personne haineuse», assure-t-elle.

La jeune femme explique ensuite que quoi qu'elle dise, cela n'y changera rien. « Si je dis «Ce n'est pas vrai», on me dira «Tu dis ça pour avoir l'air meilleure». On ne gagne pas. Il n'y a jamais de victoire», a-t-elle indiqué. « Je dois juste continuer à être qui je suis, parce que je sais qui je suis. Je ne peux pas faire en sorte que tout le monde m'aime. Je sais ce que je représente.»

Sydney Sweeney a maintenu également qu'elle n'était « pas une personne politique» et que son domaine était l'art, le cinéma. « Je suis dans les arts. Je ne suis pas là pour parler de politique. Ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai imaginé entrer. Ce n'est pas pour cela que je suis devenue ce que je suis, a ajouté la star de Christy. Je suis devenue actrice parce que j'aime raconter des histoires.»

Et de conclure, en ces temps où l'Amérique se déchire comme cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps: « Je ne crois pas à la haine sous quelque forme que ce soit».