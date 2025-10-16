Sylvie Tellier a fait une mise au point sur Instagram à propos du plâtre qu'elle a au poignet. L'ex-Miss France a un peu forcé lors d'un « défi sportif » dans le cadre d'Octobre rose.

Sylvie Tellier s'est cassé le poignet, mais c'était pour la bonne cause! Covermedia

« J'ai cassé un truc dans ma main ce week-end... » dit-elle sur Instagram avant d'expliquer comment est arrivé l'accident.

L'ancienne Miss France a co-créé l'association Les Bonnes Fées, en 2015, afin d'œuvrer pour les femmes atteintes du cancer. Et ce week-end, dans le cadre d'Octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, elle a participé avec l'association à un « défi sportif » à Six-Fours-les-Plages, le Défi d'Elles Six Fours. Sportif, cela l'a été, avec plusieurs épreuves difficiles. Et c'est la deuxième qui ne lui a pas réussi.

« Dans la deuxième épreuve, on avait 25 kilomètres de vélo à faire et j'ai un peu joué la cow-boy... Vous savez quand on dit: "Non, mais ça passe», alors qu'il y a un peu de racines et de pierres... J'ai fait un petit soleil », raconte-t-elle avec le sourire en regardant sa main plâtrée.

La chute a eu des conséquences... Pas sur l'instant, car l'intrépide et très volontaire présidente d'honneur des Miss France n'a pas quitté la course ! « Ça ne m'a pas empêchée de faire la troisième épreuve avec une main cassée, c'est-à-dire huit kilomètres de canoë, et le trail », affirme-t-elle et comme les images sur son compte Instagram en témoignent.

Si Sylvie Tellier s'est fracturée la main, la sportive, qui portait le dossard numéro 2, ne s'en plaint pas. Au contraire, voyant le bon côté des choses, elle explique, toujours souriante : « Heureusement, le corps est bien fait. C'est la main qui a pris et pas l'épaule. Le médecin s'est dit qu'il allait me plâtrer quelques jours ».

Et de conclure, décidément optimiste : « Ce sont des choses qui arrivent, il n'y a pas de douleurs, tout va bien ».

La course de Six-Fours, faite « pour toutes celles qui ne peuvent plus courir », aura permis de récolter 2.500 euros pour l'association Jeune & Rose, un collectif des jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Sylvie Tellier a publié sur Instagram la remise d'un chèque aux représentantes de cette association.