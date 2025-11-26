Tara Reid a été brièvement hospitalisée après avoir eu un étrange malaise dans un bar. L'actrice d'American Pie a décidé de porter plainte contre un influenceur, estimant qu'il l'a droguée à son insu, relate People.

Tara Reid

Covermedia Covermedia

Tara Reid aurait été droguée par un influenceur youtubeur dans un bar de Chicago le week-end dernier.

C'est du moins ce qu'elle croit et a donc décidé de porter plainte.

L'actrice d'American Pie a été brièvement hospitalisée après avoir bu un verre de vin avec un inconnu au bar de l'hôtel DoubleTree de Rosemont, dans l'Illinois, samedi 22 novembre (25). Elle était en ville pour participer à une séance de dédicaces prévue le lendemain.

Sur des images obtenues par TMZ, on voit Tara Reid incapable de se tenir debout et proférer des propos incohérents. Des personnes la font s'asseoir sur un fauteuil roulant, avant qu'une équipe médicale ne l'emmène sur une civière à l'extérieur de l'hôtel.

Revenue à elle, la quinquagénaire a déclaré à la presse qu'elle envisageait de porter plainte, ce qu'elle a fait mardi 25 novembre. Dans la plainte, qui a été déposée en ligne auprès du service de police de Rosemont, et que People s'est procurée, Tara Reid décrit le fil des événements tels qu'elle se les rappelle.

La comédienne affirme qu'elle a commandé un verre de vin blanc au bar et qu'ensuite « un homme s'est approché de moi et s'est présenté comme étant Sean P, un influenceur et YouTubeur à succès». L'homme l'a rejointe au bar et ils sont sortis ensemble pour fumer une cigarette et échanger leurs numéros. Quand elle est revenue au bar, « il y avait une serviette sur mon verre», précise-t-elle.

« La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir bu ce verre et d'avoir vu un couple assis à côté de nous», indique-t-elle avant de raconter s'être « réveillée à l'hôpital environ 8 heures plus tard, sans savoir où j'étais ni rien de ce qui s'était passé. J'ai complètement perdu connaissance et je ne me souviens de rien».

La star de Sharknado a indiqué à la presse que son agent avait découvert l'hôpital où elle se trouvait et était venu la chercher. Ils sont retournés à l'hôtel pour récupérer ses affaires, a assisté comme prévu à la séance de dédicaces de Chicago Sports Spectacular le dimanche, puis elle est rentrée chez elle à Los Angeles.

Tara Reid soutient qu'elle a été victime d'une tentative de chantage. Elle affirme que Sean P. lui envoyé des vidéos d'elle « par SMS le lendemain». Il lui aurait expliqué qu'il « pouvait empêcher la diffusion des vidéos», ce qu'elle a considéré comme une tentative d'extorsion. Elle a également confirmé qu'elle n'avait bu qu'un seul verre.

Tara Reid a conclu sa déclaration à la presse en affirmant qu'elle ne se laisserait pas faire. « Je suis prête à engager des poursuites», a-t-elle averti.

Un porte-parole du service de police a déclaré à People qu'il s'engageait à mener une enquête approfondie sur cet incident et qu'il travaillait avec l'hôtel pour « recueillir autant de vidéosurveillance que possible».