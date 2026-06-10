Taylor Swift s'est produite à l'avant-première de Toy Story 5 à Los Angeles en début de semaine avec le compositeur de longue date de la franchise, Randy Newman. La pop star a aussi salué l'équipe du film dans un discours.

Taylor Swift Covermedia

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Taylor Swift a chanté en duo avec Randy Newman lors de la première mondiale de Toy Story 5 à Los Angeles le 9 juin (26).

Avant la projection du cinquième volet de la franchise Pixar, le pop star est montée sur scène pour interpréter la chanson qu'elle a écrite pour le film, I Knew It, I Knew You, au piano. Taylor Swift s'est inspirée du personnage de Jessie dans le film, pour ce titre qu'elle a composé avec son proche collaborateur Jack Antonoff.

Lors de la soirée, la chanteuse d'Opalite a été rejointe par Randy Newman, compositeur de longue date de la franchise, pour une interprétation du tube de 1995, You've Got a Friend in Me. Cette chanson figure sur les bandes originales des films Toy Story depuis le premier volet sorti en 1995.

S'adressant au public, Taylor Swift a remercié tous les artistes et animateurs qui ont travaillé d'arrache-pied à la production de ce long métrage d'animation.

« Cela signifie énormément pour moi de faire partie, même modestement, de l'univers de ces films», a-t-elle déclaré en souriant. « Toy Story 5 est mon préféré de tous les Toy Story. J'ai tellement de chance de pouvoir en faire partie. Je tiens à remercier tous les créateurs de Disney et Pixar pour le travail qu'ils ont consacré à ce film. C'est incroyablement beau. C'est un chef-d'œuvre. Nous avons tellement de chance que ce film sorte. J'espère que vous êtes tous très fiers de vous.»

Le casting de Toy Story 5, qui inclut Tom Hanks, Tim Allen et Joan Cusack, était également présent. En arrivant à l'avant-première, Taylor Swift tenait une VHS du premier Toy Story dans sa main et l'a fait dédicacer à Tom Hanks et Tim Allen.

Dans une interview accordée à Variety, Tom Hanks a confié qu'il ne savait pas que Taylor Swift avait enregistré I Knew It, I Knew You avant la sortie de la bande originale.

« C'était top secret. On ne l'a su qu'au moment même où ça s'est produit. Ils nous ont conduits dans une salle insonorisée et nous ont dit: «Ce soir à 21h, la véritable chanson du générique de fin va sortir, et elle est interprétée par Taylor Swift.» Et je me suis dit: «Vous nous avez caché ça à tous?» Et on a vu le film sans (la chanson), on avait un truc de remplacement à la place», a-t-il raconté.

Toy Story 5 sortira en France le 17 juin (26).