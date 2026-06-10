  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Son «préféré» de toute la série Taylor Swift a chanté son nouveau titre lors de la première de Toy Story 5

Covermedia

10.6.2026 - 18:00

Taylor Swift s'est produite à l'avant-première de Toy Story 5 à Los Angeles en début de semaine avec le compositeur de longue date de la franchise, Randy Newman. La pop star a aussi salué l'équipe du film dans un discours.

Taylor Swift
Taylor Swift
Covermedia

Covermedia

10.06.2026, 18:00

Taylor Swift a chanté en duo avec Randy Newman lors de la première mondiale de Toy Story 5 à Los Angeles le 9 juin (26).

Avant la projection du cinquième volet de la franchise Pixar, le pop star est montée sur scène pour interpréter la chanson qu'elle a écrite pour le film, I Knew It, I Knew You, au piano. Taylor Swift s'est inspirée du personnage de Jessie dans le film, pour ce titre qu'elle a composé avec son proche collaborateur Jack Antonoff.

Lors de la soirée, la chanteuse d'Opalite a été rejointe par Randy Newman, compositeur de longue date de la franchise, pour une interprétation du tube de 1995, You've Got a Friend in Me. Cette chanson figure sur les bandes originales des films Toy Story depuis le premier volet sorti en 1995.

S'adressant au public, Taylor Swift a remercié tous les artistes et animateurs qui ont travaillé d'arrache-pied à la production de ce long métrage d'animation.

« Cela signifie énormément pour moi de faire partie, même modestement, de l'univers de ces films», a-t-elle déclaré en souriant. « Toy Story 5 est mon préféré de tous les Toy Story. J'ai tellement de chance de pouvoir en faire partie. Je tiens à remercier tous les créateurs de Disney et Pixar pour le travail qu'ils ont consacré à ce film. C'est incroyablement beau. C'est un chef-d'œuvre. Nous avons tellement de chance que ce film sorte. J'espère que vous êtes tous très fiers de vous.»

Le casting de Toy Story 5, qui inclut Tom Hanks, Tim Allen et Joan Cusack, était également présent. En arrivant à l'avant-première, Taylor Swift tenait une VHS du premier Toy Story dans sa main et l'a fait dédicacer à Tom Hanks et Tim Allen.

Dans une interview accordée à Variety, Tom Hanks a confié qu'il ne savait pas que Taylor Swift avait enregistré I Knew It, I Knew You avant la sortie de la bande originale.

« C'était top secret. On ne l'a su qu'au moment même où ça s'est produit. Ils nous ont conduits dans une salle insonorisée et nous ont dit: «Ce soir à 21h, la véritable chanson du générique de fin va sortir, et elle est interprétée par Taylor Swift.» Et je me suis dit: «Vous nous avez caché ça à tous?» Et on a vu le film sans (la chanson), on avait un truc de remplacement à la place», a-t-il raconté.

Toy Story 5 sortira en France le 17 juin (26).

Les plus lus

«Je ne pense pas que Patrick Bruel soit un prince charmant, mais...»
«Le plus hideux de l'histoire» : le maillot de la Nati moqué de toutes parts !
L'accusé aurait floué une trentaine de personnes pour des millions
Genève: commerces barricadés, police sur les dents, agriculteurs fâchés...
L'arbitre somalien refoulé par les Etats-Unis accueilli en héros chez lui
Christophe Darbellay sous le feu des questions