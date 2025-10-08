Taylor Swift a dévoilé ce mois-ci son douzième album studio, The Life of a Showgirl. En réponse aux critiques mitigées sur cet opus, la pop star américaine a rappelé, dans le Zane Lowe Show sur Apple Music, qu'elle n'était « pas la police de l'art».

Taylor Swift

Covermedia Covermedia

Taylor Swift a réagi aux critiques mitigées sur son album The Life of a Showgirl, sorti le 3 octobre (25) avec le single phare The Fate of Ophelia et un duo avec Sabrina Carpenter.

Interrogée sur les réactions mitigées face à ce nouvel opus lors de son passage dans l'émission The Zane Lowe Show sur Apple Music le 7 octobre (25), Taylor Swift a affirmé « accueillir le chaos» des critiques.

« La règle du show business est que si vous dites mon nom ou le titre de mon album tout au long de la première semaine de la sortie de mon album, vous m'aidez», a-t-elle commencé, avant d'insister sur le fait que les critiques négatives ne la dérangeaient pas.

« J'ai beaucoup de respect pour les opinions subjectives des gens sur l'art. Je ne suis pas la police de l'art. Tout le monde a le droit de ressentir exactement ce qu'il veut. Et notre objectif, en tant qu'artistes, est d'être un miroir. Souvent, un album est une façon vraiment sauvage de s'observer», a-t-elle ajouté.

Taylor Swift a aussi remarqué que ses fans intéragissaient différemment avec ses albums au fil du temps.

« Ce que vous vivez va influencer votre rapport à la musique que je produis à un moment donné», a expliqué l'artiste de 35 ans. « Ce que j'aime souvent dans ce que mes fans me disent, c'est: «Avant, j'étais quelqu'un qui ne s'identifiait pas à (son album de 2017) Reputation. Et maintenant que j'ai traversé d'autres choses dans ma vie, c'est mon album préféré». Ou encore: «J'étais une fille de Fearless, maintenant je suis obsédée par Evermore».»

Au sujet de Reputation, Taylor Swift a affirmé dans une autre interview pour The Roula & Ryan Show qu'elle n'avait pas l'intention de sortir de sitôt des morceaux que ses fans réclament. « C'est assez incroyable parce que ça a toujours été l'album pour lequel je me suis dit: «C'est mon préféré et j'ai l'impression qu'il n'a pas été vraiment mis en valeur». Maintenant (les fans) me disent: «Nous aimons cet album, nous en voulons plus», c'est merveilleux», a-t-elle toutefois souligné. « Il n'y a rien à venir de Reputation dans l'immédiat. C'est très drôle parce que nous venons de sortir un nouvel album et je suis à fond dans le moment. Je pense que ce moment est assez fantastique.»