  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Solide Taylor Swift face aux critiques: «Je ne suis pas la police de l'art»

Covermedia

8.10.2025 - 15:49

Taylor Swift a dévoilé ce mois-ci son douzième album studio, The Life of a Showgirl. En réponse aux critiques mitigées sur cet opus, la pop star américaine a rappelé, dans le Zane Lowe Show sur Apple Music, qu'elle n'était « pas la police de l'art».

Taylor Swift
Taylor Swift

Covermedia

08.10.2025, 15:49

Taylor Swift a réagi aux critiques mitigées sur son album The Life of a Showgirl, sorti le 3 octobre (25) avec le single phare The Fate of Ophelia et un duo avec Sabrina Carpenter.

Interrogée sur les réactions mitigées face à ce nouvel opus lors de son passage dans l'émission The Zane Lowe Show sur Apple Music le 7 octobre (25), Taylor Swift a affirmé « accueillir le chaos» des critiques.

« La règle du show business est que si vous dites mon nom ou le titre de mon album tout au long de la première semaine de la sortie de mon album, vous m'aidez», a-t-elle commencé, avant d'insister sur le fait que les critiques négatives ne la dérangeaient pas.

« J'ai beaucoup de respect pour les opinions subjectives des gens sur l'art. Je ne suis pas la police de l'art. Tout le monde a le droit de ressentir exactement ce qu'il veut. Et notre objectif, en tant qu'artistes, est d'être un miroir. Souvent, un album est une façon vraiment sauvage de s'observer», a-t-elle ajouté.

Taylor Swift a aussi remarqué que ses fans intéragissaient différemment avec ses albums au fil du temps.

« Ce que vous vivez va influencer votre rapport à la musique que je produis à un moment donné», a expliqué l'artiste de 35 ans. « Ce que j'aime souvent dans ce que mes fans me disent, c'est: «Avant, j'étais quelqu'un qui ne s'identifiait pas à (son album de 2017) Reputation. Et maintenant que j'ai traversé d'autres choses dans ma vie, c'est mon album préféré». Ou encore: «J'étais une fille de Fearless, maintenant je suis obsédée par Evermore».»

Au sujet de Reputation, Taylor Swift a affirmé dans une autre interview pour The Roula & Ryan Show qu'elle n'avait pas l'intention de sortir de sitôt des morceaux que ses fans réclament. « C'est assez incroyable parce que ça a toujours été l'album pour lequel je me suis dit: «C'est mon préféré et j'ai l'impression qu'il n'a pas été vraiment mis en valeur». Maintenant (les fans) me disent: «Nous aimons cet album, nous en voulons plus», c'est merveilleux», a-t-elle toutefois souligné. « Il n'y a rien à venir de Reputation dans l'immédiat. C'est très drôle parce que nous venons de sortir un nouvel album et je suis à fond dans le moment. Je pense que ce moment est assez fantastique.»

Les plus lus

Scandale à Paris: l'énorme gaffe de Meghan Markle passe mal!
Renée et Dédée: résistantes, déportées et toujours amies
Un célèbre journaliste français perd la vie tragiquement à 52 ans
Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»
Moscou charge l’Europe, coupable d’avoir brisé la dynamique avec Trump
À peine élue maire, elle se fait poignarder - Sa fille soupçonnée