Taylor Swift, Ed Sheeran... Le mariage de Selena Gomez: «Un conte de fées» et du beau linge!

Covermedia

29.9.2025 - 10:19

Taylor Swift était au premier plan lors du mariage de Selena Gomez et Benny Blanco ce week-end. Selon People, les deux amies ont passé une grande partie de la soirée à faire la fête ensemble.

Taylor Swift a prouvé son statut de meilleure amie lors du mariage de Selena Gomez.
Taylor Swift a prouvé son statut de meilleure amie lors du mariage de Selena Gomez.
Covermedia

Covermedia

29.09.2025, 10:19

Taylor Swift a prouvé son statut de meilleure amie lors du mariage de Selena Gomez.

La superstar de la pop a prononcé un discours sincère lors des noces de sa complice de toujours et Benny Blanco ce week-end en Californie, a rapporté le magazine People.

Taylor Swift a passé la soirée à faire la fête avec Selena Gomez lors lors d'une somptueuse cérémonie dans une pépinière au sommet d'une falaise à Goleta, en Californie. Ed Sheeran, un ami de longue date du marié, le producteur de musique Benny Blanco, a également apporté son soutien aux jeunes mariés. La veille, Steve Martin et Martin Short avaient prononcé un discours commun lors du dîner de répétition.

Taylor Swift n'a en revanche pas joué les prolongations. L'artiste a quitté le mariage peu après 23h30: le convoi de trois voitures de la chanteuse a été vu en train de partir pour l'aéroport voisin de Santa Barbara, où elle a pris un jet privé pour Missouri City afin d'assister au match de football de son fiancé, Travis Kelce.

Le lendemain du mariage, la mère de Selena Gomez, Mandy Teefey, a fait part sur Instagram de ses réflexions. Notamment lorsqu'elle a vu sa fille descendre l'allée. « C'était un conte de fées devenu réalité, et c'était plus que réconfortant de voir mon père la conduire à l'autel», a-t-elle écrit, qualifiant ensuite les jeunes mariés de « couple le plus super que je connaisse». Selon la maman aux anges, la soirée « n'aurait pas pu être plus belle et plus parfaite». Mandy Teefey a terminé son post par un message élogieux: « Absolument parfait! Tout mon amour à ma magnifique fille @selenagomez et au meilleur gendre @itsbennyblanco».

