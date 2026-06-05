Taylor Swift devient la musicienne la plus riche de l'histoire

Taylor Swift a dépassé toutes ses consœurs dans la liste des artistes musicales féminines les plus riches. La chanteuse vaut 2 milliards de dollars, selon Forbes.

Taylor Swift

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Taylor Swift a été officiellement désignée comme la « musicienne la plus riche» de l'histoire. La star figure sur la liste « Iconoclast 50» de Forbes, qui «reconnaît les leaders de la finance, des affaires, de la technologie, des médias, du divertissement et de la philanthropie qui changent la donne en temps réel, perturbent leur secteur et remettent en question le statu quo».

Le magazine affirme qu'en mars de cette année, la valeur nette de l'interprète d'Opalite s'élevait à 2 milliards de dollars, «ce qui fait d'elle la musicienne la plus riche de l'histoire».

Forbes a désigné la chanteuse de 36 ans comme «l'une des auteurs-compositeurs les plus prospères de tous les temps», ajoutant qu'elle «a changé l'industrie musicale en 2020 lorsqu'elle a tiré parti de sa notoriété pour réenregistrer la majeure partie de sa discographie. En conséquence, ses droits d'auteur sont allés directement dans sa poche, et elle a inspiré ses collègues artistes à s'approprier leur musique».

Taylor Swift a atteint le statut de milliardaire en 2024 grâce à sa tournée Eras Tour, qui a proposé 149 concerts dans 51 villes sur cinq continents. Eras est devenu la tournée de concerts la plus lucrative de l'histoire, récoltant 2,2 milliards de dollars.

En 2025, la pop star a utilisé les recettes de sa tournée pour racheter ses masters originaux, propriété du manager Scooter Braun, pour un montant estimé à 360 millions de dollars, lui permettant de devenir propriétaire de l'ensemble de son catalogue musical.

Un exploit qu'elle a célébré en s'adressant à ses fans: «Toutes les fois où j'ai été si près du but, où j'ai tendu la main pour l'obtenir, mais où ça n'a pas marché. J'ai presque cessé de penser que cela pourrait un jour arriver après 20 ans passés à observer cet objectif et le voir s'éloigner. Tout cela appartient désormais au passé. Je peux vraiment prononcer ces mots: Toute la musique que j'ai faite m'appartient désormais». Jay-Z aurait une valeur nette de 2,8 milliards de dollars, tandis que Rihanna et Beyoncé vaudraient toutes deux 1 milliard de dollars, selon Forbes.