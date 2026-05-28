Taylor Swift a envoyé une guitare et une lettre manuscrite à une jeune fan, rapporte People. Madeline était au cœur d'une vidéo devenue virale, dans laquelle elle faisait jouer à son voisin un titre de son idole.

Taylor Swift a fait le bonheur d'une jeune fan après qu'une vidéo touchante est devenue virale sur TikTok. Covermedia

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En avril, une fillette de l'Ohio prénommée Madeline a demandé à son voisin musicien, qui jouait de la guitare et chantait dans son jardin, d'interpréter l'une des chansons de Taylor Swift. Cependant, la fillette a formulé sa demande d'une manière inhabituelle à cause de sa timidité. Elle a sa demande par écrit, sur un avion en papier, qu'elle a lancé par-dessus la clôture dans le jardin de son voisin.

Le voisin, Ethan Hayes, âgé de 26 ans, a reçu ce gentil message et a interprété le tube de Taylor Swift de 2008, Love Story, tandis que la mère de Madeline filmait toute la scène.

Une fois la vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, elle est rapidement devenue virale, totalisant près de quatre millions de vues sur TikTok, parmi lesquelles figurait la chanteuse de Bad Blood elle-même.

En réponse à ce moment émouvant, Taylor Swift a envoyé à Madeline une guitare dédicacée accompagnée d'un mot écrit à la main. Ethan Hayes a également reçu une guitare de la part de la pop star lauréate d'un Grammy.

Dans la note, partagée par People, la star a confié à Madeline ce qu'elle a ressenti en découvrant la vidéo.

« Je voulais juste te dire que ça m'a fait tellement plaisir que tu aies demandé à ton voisin de jouer ma chanson pour toi», a-t-elle écrit. « Tu as mis un très grand sourire sur mon visage!»

L'interprète de Cruel Summer a poursuivi: « Je t'envoie ta propre guitare au cas où tu voudrais apprendre toi aussi! Merci encore! Je t'envoie tout mon amour».

S'adressant au magazine, Ethan Hayes a révélé que l'équipe de Taylor Swift l'avait contacté personnellement après que la vidéo a fait le buzz sur Internet.

« Ils m'ont dit: «Salut, Taylor a vu ta vidéo. On veut t'envoyer quelque chose. N'en parle à personne avant que ça n'arrive», a-t-il déclaré. « Je m'attendais peut-être à un poster dédicacé ou quelque chose comme ça. Et puis elle nous a envoyé des guitares, ce qui est complètement fou.»