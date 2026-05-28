  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vidéo virale L'adorable geste de Taylor Swift envers une fan de huit ans

Covermedia

28.5.2026 - 10:14

Taylor Swift a envoyé une guitare et une lettre manuscrite à une jeune fan, rapporte People. Madeline était au cœur d'une vidéo devenue virale, dans laquelle elle faisait jouer à son voisin un titre de son idole.

Taylor Swift a fait le bonheur d'une jeune fan après qu'une vidéo touchante est devenue virale sur TikTok.
Taylor Swift a fait le bonheur d'une jeune fan après qu'une vidéo touchante est devenue virale sur TikTok.
Covermedia

Covermedia

28.05.2026, 10:14

En avril, une fillette de l'Ohio prénommée Madeline a demandé à son voisin musicien, qui jouait de la guitare et chantait dans son jardin, d'interpréter l'une des chansons de Taylor Swift. Cependant, la fillette a formulé sa demande d'une manière inhabituelle à cause de sa timidité. Elle a sa demande par écrit, sur un avion en papier, qu'elle a lancé par-dessus la clôture dans le jardin de son voisin.

Le voisin, Ethan Hayes, âgé de 26 ans, a reçu ce gentil message et a interprété le tube de Taylor Swift de 2008, Love Story, tandis que la mère de Madeline filmait toute la scène.

Une fois la vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, elle est rapidement devenue virale, totalisant près de quatre millions de vues sur TikTok, parmi lesquelles figurait la chanteuse de Bad Blood elle-même.

En réponse à ce moment émouvant, Taylor Swift a envoyé à Madeline une guitare dédicacée accompagnée d'un mot écrit à la main. Ethan Hayes a également reçu une guitare de la part de la pop star lauréate d'un Grammy.

Dans la note, partagée par People, la star a confié à Madeline ce qu'elle a ressenti en découvrant la vidéo.

« Je voulais juste te dire que ça m'a fait tellement plaisir que tu aies demandé à ton voisin de jouer ma chanson pour toi», a-t-elle écrit. « Tu as mis un très grand sourire sur mon visage!»

L'interprète de Cruel Summer a poursuivi: « Je t'envoie ta propre guitare au cas où tu voudrais apprendre toi aussi! Merci encore! Je t'envoie tout mon amour».

S'adressant au magazine, Ethan Hayes a révélé que l'équipe de Taylor Swift l'avait contacté personnellement après que la vidéo a fait le buzz sur Internet.

« Ils m'ont dit: «Salut, Taylor a vu ta vidéo. On veut t'envoyer quelque chose. N'en parle à personne avant que ça n'arrive», a-t-il déclaré. « Je m'attendais peut-être à un poster dédicacé ou quelque chose comme ça. Et puis elle nous a envoyé des guitares, ce qui est complètement fou.»

Les plus lus

«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel
Ce panneau d'interdiction divise toute une ville !
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
Blatten: où sont passés les 30 millions versés à la commune ?
«Les mots peuvent conduire à la mort» - Le calvaire de la fille de Martin Scorsese
Agression sexuelle : face à Trump, cette femme est au coeur du tumulte