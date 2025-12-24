Taylor Swift a apporté des contributions très importantes à deux organisations caritatives cette semaine. Le premier don concerne une fondation pour les maladies du coeur; le second, un réseau de banques alimentaires, et ce sont les associations qui l'ont fait savoir via Instagram.

Taylor Swift spotted outside The Late Show with Stephen Colbert Featuring: Taylor Swift Where: New York, New York, United States When: 10 Dec 2025 Credit: Janet Mayer/INSTARimages.com EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR USE BY NEWSPAPERS BASED IN THE UK. Copyright: xx instar55330675 IMAGO/Cover-Images

Covermedia Covermedia

Taylor Swift, en remerciement des bons soins apportés à son père, Scott Swift, a fait don d'un million de dollars à une fondation sur les maladies cardiaques.

Cette année, Scott Swift, le père de l'interprète de Cardigan a subi un quintuple pontage. Taylor Swift a annoncé ensuite que son père de 73 ans se portait « incroyablement bien» pendant sa convalescence.

Le 23 décembre (25) les responsables de l'American Heart Association ont annoncé que la chanteuse d'Opalite avait apporté une contribution personnelle énorme à l'organisation. Nancy Brown, la directrice générale de l'association, a présenté des remerciements chaleureux à la superstar très généreuse.

« La générosité remarquable de Taylor Swift créera un changement durable bien au-delà de sa valeur financière», a-t-elle déclaré. « Son engagement à soutenir son père sensibilisera de nombreuses personnes à la nécessité de prendre au sérieux leur propre santé cardiaque, de renforcer les efforts de prévention et d'améliorer les facteurs de risque contrôlables, ce qui, en fin de compte, aidera un plus grand nombre de personnes à vivre plus longtemps et en meilleure santé», a-t-elle précisé.

Nancy Brown a poursuivi en expliquant que les fonds soutiendront un certain nombre d'initiatives, notamment la recherche, l'éducation du public, la formation à la réanimation cardio-pulmonaire et l'élaboration de lignes directrices médicales.

« Taylor est depuis longtemps associée au symbole de la main sur le cœur. À l'American Heart Association, nous sommes fiers d'utiliser ce même geste pour rendre hommage à tous ceux qui ont été touchés – nos mères, nos pères, nos sœurs, nos frères, nos conjoints et tant d'autres. J'espère qu'ensemble, nous pourrons lever nos mains en forme de cœur et susciter des changements significatifs dans la lutte contre cette maladie, en façonnant un avenir plus sain pour les générations à venir», a-t-elle ajouté.

Taylor Swift n'a fait aucun commentaire sur ce don. Toutefois sa générosité s'est également tournée vers d'autres besoins essentiels: aider à nourrir celles et ceux qui sont en grande précarité, notamment en cette période de fêtes. En effet, ce même 23 décembre, Claire Babineaux-Fontenot, directrice générale de Feeding America, a dévoilé sur Instagram que la chanteuse de Cruel Summer avait également fait don d'un million de dollars au réseau de banques alimentaires à but non lucratif.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants à Taylor Swift pour son don d'un million de dollars à Feeding America, a-t-elle écrit dans un communiqué. En cette saison des fêtes de fin d'année, son soutien continu est un rappel puissant de ce qu'il est possible de faire lorsque nous nous unissons pour mettre un terme à la faim. Quand nous joignons nos forces auprès de ceux qui ont faim, nous pouvons nous assurer que des familles ont une table garnie pour les fêtes et après.»