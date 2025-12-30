Le geste de Noël de Taylor Swift : 600 dollars qui ont fait pleurer une employée

Taylor Swift a laissé un pourboire de 600 dollars à Robyn Gentry, une employée du stade où joue son compagnon, Travis Kelce. Robyn Gentry travaillait le jour de Noël et a partagé sa joie sur Instagram.

Taylor Swift

Covermedia Covermedia

Le jour de Noël, Taylor Swift a surpris une employée travaillant au match des Kansas City Chiefs en lui donnant un généreux pourboire de 600 dollars.

La pop star, qui s'est fiancée à Travis Kelce, joueur des Chiefs, a stupéfié Robyn Gentry, employée du Arrowhead Stadium, en la remerciant d'avoir travaillé le jour de Noël et en plaçant six billets de 100 dollars dans sa main.

Sur le groupe Facebook Taylor Swift's Vault, Robyn Gentry a partagé des photos du pourboire ainsi qu'un billet de 100 dollars encadré. Elle a également raconté l'arrivée de la chanteuse et du clan Kelce. « Elle courait partout en disant à tout le monde «Joyeux Noël» et s'est approchée de moi en me disant «Merci beaucoup d'avoir travaillé pour Noël, prenez ça, Joyeux Noël», a raconté. Mon esprit s'est figé. Bien sûr, j'ai répondu «Joyeux Noël» et «Merci beaucoup». Travis et elle avaient un grand sourire et continuaient à me dire «joyeux Noël, merci d'avoir travaillé pour Noël», puis ils sont partis et je me suis arrêtée pour regarder ce qu'il y avait dans ma main... 600 dollars. Tout mon salaire de deux semaines!»

Robyn Gentry s'est « immédiatement mise à pleurer» parce qu'elle venait de dépenser autant d'argent pour offrir des cadeaux de Noël à huit enfants. Elle a décidé d'encadrer un billet pour se souvenir de l'occasion et n'a pas encore dépensé le reste.

« Je voulais partager cette histoire avec des gens qui l'apprécieront avec moi, explique-t-elle. Taylor et Travis sont des personnes merveilleusement gentilles. C'est tout à fait vrai, des gens incroyables et très gentils.»

La superstar de la musique, qui fait partie du Top 5 des artistes les riches grâce à leur musique, est bien connue pour sa générosité. Elle a offert à tous ceux qui travaillaient sur la tournée The Eras Tour (qui a duré deux ans) – des danseurs aux chauffeurs de camion – d'énormes primes totalisant 197 millions de dollars. En ce mois de décembre, elle a fait deux dons d'un million de dollars chacun à une fondation de cardiologie et à une fédération de banques alimentaires.