Le geste de Noël de Taylor Swift : 600 dollars qui ont fait pleurer une employée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Tout mon salaire de deux semaines!» Le geste de Noël de Taylor Swift : 600 dollars qui ont fait pleurer une employée

Covermedia

30.12.2025 - 16:21

Taylor Swift a laissé un pourboire de 600 dollars à Robyn Gentry, une employée du stade où joue son compagnon, Travis Kelce. Robyn Gentry travaillait le jour de Noël et a partagé sa joie sur Instagram.

Taylor Swift
Taylor Swift

Covermedia

30.12.2025, 16:21

Le jour de Noël, Taylor Swift a surpris une employée travaillant au match des Kansas City Chiefs en lui donnant un généreux pourboire de 600 dollars.

La pop star, qui s'est fiancée à Travis Kelce, joueur des Chiefs, a stupéfié Robyn Gentry, employée du Arrowhead Stadium, en la remerciant d'avoir travaillé le jour de Noël et en plaçant six billets de 100 dollars dans sa main.

Lausanne. Bô Noël 2025 bat le record de fréquentation

LausanneBô Noël 2025 bat le record de fréquentation

Sur le groupe Facebook Taylor Swift's Vault, Robyn Gentry a partagé des photos du pourboire ainsi qu'un billet de 100 dollars encadré. Elle a également raconté l'arrivée de la chanteuse et du clan Kelce. « Elle courait partout en disant à tout le monde «Joyeux Noël» et s'est approchée de moi en me disant «Merci beaucoup d'avoir travaillé pour Noël, prenez ça, Joyeux Noël», a raconté. Mon esprit s'est figé. Bien sûr, j'ai répondu «Joyeux Noël» et «Merci beaucoup». Travis et elle avaient un grand sourire et continuaient à me dire «joyeux Noël, merci d'avoir travaillé pour Noël», puis ils sont partis et je me suis arrêtée pour regarder ce qu'il y avait dans ma main... 600 dollars. Tout mon salaire de deux semaines!»

Robyn Gentry s'est « immédiatement mise à pleurer» parce qu'elle venait de dépenser autant d'argent pour offrir des cadeaux de Noël à huit enfants. Elle a décidé d'encadrer un billet pour se souvenir de l'occasion et n'a pas encore dépensé le reste.

Hausse du volume. La Poste a distribué plus de 23 millions de colis entre le Black Friday et Noël

Hausse du volumeLa Poste a distribué plus de 23 millions de colis entre le Black Friday et Noël

« Je voulais partager cette histoire avec des gens qui l'apprécieront avec moi, explique-t-elle. Taylor et Travis sont des personnes merveilleusement gentilles. C'est tout à fait vrai, des gens incroyables et très gentils.»

La superstar de la musique, qui fait partie du Top 5 des artistes les riches grâce à leur musique, est bien connue pour sa générosité. Elle a offert à tous ceux qui travaillaient sur la tournée The Eras Tour (qui a duré deux ans) – des danseurs aux chauffeurs de camion – d'énormes primes totalisant 197 millions de dollars. En ce mois de décembre, elle a fait deux dons d'un million de dollars chacun à une fondation de cardiologie et à une fédération de banques alimentaires.

Les plus lus

«C’est brutal et franchement difficile à regarder» - Shiffrin règle ses comptes !
Allemagne : ils forent le mur d’une banque et dérobent 30 millions d’euros
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Alpes italiennes : près de 100 personnes évacuées après un accident de téléphérique
L'ex-président russe Medvedev menace Zelensky de mort
Le geste de Noël de Taylor Swift : 600 dollars qui ont fait pleurer une employée