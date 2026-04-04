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«The life of a showgirl» Une showgirl de Las Vegas attaque Taylor Swift en justice pour violation de droits d'auteur

Covermedia

4.4.2026 - 13:17

Le dernier album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, a rencontré un grand succès. Mais une artiste utilisant un titre similaire pour son propre show à Las Vegas a déposé plainte contre la chanteuse de The Fate of Ophelia.

Taylor Swift
Taylor Swift

Covermedia

04.04.2026, 13:17

Si l'album The Life of a Showgirl de Taylor Swift a plu à beaucoup, mais pas à cette chanteuse et danseuse de Las Vegas.

Maren Wade, une artiste basée dans la ville du Nevada, a déposé plainte contre la chanteuse. Elle affirme que le 12e album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, a éclipsé sa marque déposée, Confessions of a Showgirl.

Maren Wade a déposé, depuis 2015, « Confessions of a Showgirl» au registre des marques déposées. Son entreprise, qui a démarré comme une chronique dans le Las Vegas Weekly, est devenu un podcast, puis un spectacle de cabaret itinérant racontant les escapades d'une artiste moderne sur le ton de l'humour.

Taylor Swift avait déjà tenté de déposer un brevet sur le titre de son album, mais l'Office américain des brevets et marques avait rejeté sa demande en raison d'un « risque de confusion» avec celui de Maren Wade. Désormais, la showgirl de Las Vegas considère être victime de cette similitude et pense que le travail de Taylor Swift « menace d'engloutir» son entreprise bien plus modeste que celle de la pop star.

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Maren Wade a donc porté plainte pour violation de marque et concurrence déloyale contre Taylor Swift, sa société TAS Rights Management, Universal Music Group et Bravado, la filiale de la maison de disques spécialisée dans les produits dérivés, ainsi que le relaye Billboard. Elle espère obtenir des dommages et intérêts et une injonction empêchant Taylor Swift de vendre des produits dérivés de son album The Life of a Showgirl, comme des vêtements, boissons, bougies et brosses à cheveux.

Toutefois, la plainte ne concerne pas la musique de la chanteuse d'Opalite. Maren Wade affirme même respecter « le droit de Swift en termes d'expression créative».

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