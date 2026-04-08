Terrible accident de voiture : Tori Spelling donne des nouvelles d'elle et de ses enfants

Tori Spelling s'est adressée à ses fans sur Instagram après avoir survécu avec quatre de ses enfants et trois de leurs amis à une terrifiante collision en voiture. L'actrice pense que l'autre automobiliste impliqué dans l'accident a «grillé un feu rouge».

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Tori Spelling a révélé qu'elle et ses enfants se portaient bien après un accident de voiture survenu avant le week-end de Pâques. Un représentant de l'actrice de Beverly Hills a confirmé qu'elle et sept enfants avaient été transportés à l'hôpital à la suite d'un accident survenu à Temecula, en Californie. Ils ont été soignés pour des blessures légères.

Dans un message vidéo publié en début de semaine, Tori Spelling a donné des nouvelles rassurantes et sa version de l'histoire. «J'ai mis un peu de temps à publier ce message, car, comme la plupart d'entre vous le savent, quatre de mes enfants, moi-même et trois de leurs amis avons eu un accident de voiture quelques jours avant Pâques à Temecula», a-t-elle rappelé. «Nous allons bien, mais cela a été vraiment très éprouvant. Nous sommes très reconnaissants et chanceux, car cela aurait pu être bien pire.»

L'actrice a alors révélé que l'automobiliste qui avait percuté sa voiture avait certainement «grillé un feu rouge» et était «en excès de vitesse». «(Il) allait incroyablement vite», s'est-elle souvenue.

«Anges gardiens»

La star l'a repéré «en une fraction de seconde» et a compris qu'il heurterait «de plein fouet» le côté de son véhicule. «J'ai tourné le plus possible à gauche, aussi fort et aussi vite que possible, afin d'éviter du mieux que je pouvais qu'il ne blesse les enfants. Il nous a fait déraper», a-t-elle expliqué, estimant que ses «anges gardiens» étaient à ses côtés «ce jour-là», lui permettant d'agir vite.

Pour conclure son message, Tori Spelling a remercié les secours intervenus sur place, le personnel hospitalier qui a pris soin d'elle et des enfants, et les personnes qui ont essayé d'avoir des nouvelles de la famille et lui ont envoyé «des pensées bienveillantes». «Merci à tous. Je mets encore de l'ordre dans mes pensées après tout ce qui s'est passé, et je ressens une immense gratitude envers la vie et le courage dont ont fait preuve tous les enfants qui se trouvaient dans le véhicule face à ce qu'ils ont vécu», a-t-elle ajouté.

Le bureau du shérif du comté de Riverside poursuit son enquête sur l'accident. Tori Spelling a cinq enfants, Liam, 19 ans, Stella, 17 ans, Hattie, 14 ans, Finn, 13 ans, et Beau, neuf ans, nés de son union avec son ex-mari Dean McDermott.