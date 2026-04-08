Terrible accident de voiture : Tori Spelling donne des nouvelles d'elle et de ses enfants

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Cela a été très éprouvant» Terrible accident de voiture : Tori Spelling donne des nouvelles d'elle et de ses enfants

Covermedia

8.4.2026 - 14:18

Tori Spelling s'est adressée à ses fans sur Instagram après avoir survécu avec quatre de ses enfants et trois de leurs amis à une terrifiante collision en voiture. L'actrice pense que l'autre automobiliste impliqué dans l'accident a «grillé un feu rouge».

Covermedia

08.04.2026, 14:18

Tori Spelling a révélé qu'elle et ses enfants se portaient bien après un accident de voiture survenu avant le week-end de Pâques. Un représentant de l'actrice de Beverly Hills a confirmé qu'elle et sept enfants avaient été transportés à l'hôpital à la suite d'un accident survenu à Temecula, en Californie. Ils ont été soignés pour des blessures légères.

Dans un message vidéo publié en début de semaine, Tori Spelling a donné des nouvelles rassurantes et sa version de l'histoire. «J'ai mis un peu de temps à publier ce message, car, comme la plupart d'entre vous le savent, quatre de mes enfants, moi-même et trois de leurs amis avons eu un accident de voiture quelques jours avant Pâques à Temecula», a-t-elle rappelé. «Nous allons bien, mais cela a été vraiment très éprouvant. Nous sommes très reconnaissants et chanceux, car cela aurait pu être bien pire.»

L'actrice a alors révélé que l'automobiliste qui avait percuté sa voiture avait certainement «grillé un feu rouge» et était «en excès de vitesse». «(Il) allait incroyablement vite», s'est-elle souvenue.

Fans stupéfaits. Plan à trois : les folles confidences de Tori Spelling !

Fans stupéfaitsPlan à trois : les folles confidences de Tori Spelling !

«Anges gardiens»

La star l'a repéré «en une fraction de seconde» et a compris qu'il heurterait «de plein fouet» le côté de son véhicule. «J'ai tourné le plus possible à gauche, aussi fort et aussi vite que possible, afin d'éviter du mieux que je pouvais qu'il ne blesse les enfants. Il nous a fait déraper», a-t-elle expliqué, estimant que ses «anges gardiens» étaient à ses côtés «ce jour-là», lui permettant d'agir vite.

Pour conclure son message, Tori Spelling a remercié les secours intervenus sur place, le personnel hospitalier qui a pris soin d'elle et des enfants, et les personnes qui ont essayé d'avoir des nouvelles de la famille et lui ont envoyé «des pensées bienveillantes». «Merci à tous. Je mets encore de l'ordre dans mes pensées après tout ce qui s'est passé, et je ressens une immense gratitude envers la vie et le courage dont ont fait preuve tous les enfants qui se trouvaient dans le véhicule face à ce qu'ils ont vécu», a-t-elle ajouté.

Le bureau du shérif du comté de Riverside poursuit son enquête sur l'accident. Tori Spelling a cinq enfants, Liam, 19 ans, Stella, 17 ans, Hattie, 14 ans, Finn, 13 ans, et Beau, neuf ans, nés de son union avec son ex-mari Dean McDermott.

Les plus lus

Avocat choqué : un prévenu refuse de répondre aux questions des procureures !
Une mère et sa fille perdent la vie après un repas de Noël : l'horrible vérité révélée
Images impressionnantes : un énorme glissement de terrain coupe l’Italie en deux !
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
En visite chez Viktor Orban, JD Vance se paie la tête des Européens
Terrible accident de voiture : Tori Spelling donne des nouvelles d'elle et de ses enfants