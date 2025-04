Le roi Charles III et la reine Camilla fêtent mercredi à Rome leurs 20 ans de mariage, une union qui en son temps avait défrayé la chronique et ébranlé la monarchie.

Le roi Charles III et la reine Camilla fêtent mercredi à Rome leurs 20 ans de mariage. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le couple de 76 et 77 ans, qui se connaît depuis plus de 50 ans, n'aura guère le temps de savourer en privé ces noces de porcelaine: après une journée chargée, ils sont les invités d'honneur d'un banquet organisé dans le cadre de leur visite d'Etat de quatre jours en Italie.

Le roi est depuis février 2024 soigné pour un cancer dont la nature n'a jamais été précisée, et a brièvement souffert d'effets secondaires liés à son traitement le mois dernier. Mais il tenait à ce voyage avec celle qu'il a l'habitude d'appeler en public sa «femme bien aimée».

Ils forment un couple complice, «du même âge, avec les mêmes amis, le même sens de l'humour», explique à l'AFP l'expert royal Richard Fitzwilliams, soulignant aussi leur sens du devoir.

«Elle le fait rire, et c'est particulièrement important en ce moment de crise», ajoute-t-il, évoquant un roi qui peut «être un malade impatient», difficile à convaincre qu'il lui faut travailler moins.

Leur mariage, après une longue liaison qui avait fait scandale, avait dû surmonter «d'énormes obstacles constitutionnels, politiques, religieux, sans parler de la famille», rappelle M. Fitzwilliams. La reine Elizabeth II, mère de Charles, avait mis du temps à l'accepter.

«De terribles obstacles»

La question de savoir si un futur roi pouvait épouser une divorcée avait agité les experts constitutionnels.

L'archevêque de Canterbury Rowan Williams avait refusé un mariage religieux, l'Eglise d'Angleterre étant réticente au remariage en cas de conjoint toujours vivant, et plus encore pour un futur monarque appelé à devenir le gouverneur suprême de l'Eglise.

L'opinion publique y était aussi opposée à 70% selon un sondage, fidèle à la princesse Diana décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris. Pour ne pas la froisser davantage, le communiqué annonçant le mariage prend soin de préciser que lorsque Charles deviendra roi, Camilla, diabolisée pendant des années par les tabloïds, sera connue comme «princesse consort» et non reine.

La reine Elizabeth ne vient pas au mariage civil à la mairie de Windsor, qui réunit une trentaine d'invités le 9 avril 2005. Mais elle se rend à la bénédiction nuptiale dans la chapelle du château, et organise une réception pour les mariés. Puisant dans le langage des courses hippiques, elle reconnaît dans un toast que son fils a surmonté «de terribles obstacles» pour épouser celle qu'il aime et se dit «très fière» de lui.

Il a fallu à Charles des années d'obstination amoureuse pour en arriver là. Il avait rencontré Camilla au début des années 1970, immédiatement séduit par cette jeune aristocrate drôle et directe qui le rassure.

«Soutien indéfectible»

Une brève romance s'ensuit, à laquelle il met fin lorsqu'il entre dans la Royal Navy. A l'époque, un mariage semble inconcevable. Camilla épouse à 25 ans un autre prétendant, Andrew Parker Bowles, et Charles épouse en 1981 Diana Spencer, de 12 ans sa cadette. Parmi les invités, Camilla et Andrew.

Le mariage de Charles et Diana est un naufrage. Charles retrouve les bras de Camilla après la naissance des princes William et Harry. Camilla divorce en 1995, Charles se sépare de Diana en 1992 et divorce en 1996. Les années 1990 sont terribles. la presse tabloïd se déchaîne contre Camilla, surnommée la «Rottweiler» (un chien méchant) par la princesse Diana.

Le décès de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997 repousse tout espoir de mariage à court terme. Charles s'entoure alors d'un communiquant qui orchestre soigneusement leur première apparition publique commune en 1999, la première rencontre de Camilla avec la reine en 2000...

Après leur couronnement ensemble à l'Abbaye de Westminster le 6 mai 2024, le roi lui avait rendu un vibrant hommage. «Elle a été mon soutien indéfectible tout du long et je lui en suis profondément reconnaissant.» «Nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble, et nous nous connaissons bien. C'est un homme très gentil (...) et nous nous soutenons mutuellement, ce qui est très important», avait pour sa part déclaré Camilla en 2022 au Telegraph.

Archive sur Charles III