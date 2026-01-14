Teyana Taylor a salué le soutien de Beyoncé depuis ses débuts. L'actrice, danseuse et musicienne américaine a déclaré à Extra TV qu'elle adorait « rendre fière» la chanteuse de Cowboy Carter.

Teyana Taylor a reçu des fleurs de la part de Beyoncé après avoir remporté son premier Golden Globe le 11 janvier (26). Covermedia

Covermedia Covermedia

L'actrice d'Une bataille après l'autre, qui a été choisie pour réaliser la chorégraphie du clip de Beyoncé pour son tube Ring the Alarm lorsqu'elle n'avait que 15 ans, a révélé à Extra dans la soirée du 13 janvier que la star de RnB ne manquait jamais « une occasion» d'exprimer sa fierté à son égard.

« C'était tellement gentil. Je l'adore, vous savez? Elle me soutient depuis que j'ai 15 ans. Elle a toujours été très, très constante», a fait remarquer l'actrice de 35 ans au micro d'Extra TV. « J'aime aussi le fait qu'elle me regarde grandir et m'épanouir. J'aime la rendre fière. J'aime qu'elle ne manque pas une occasion de me rappeler à quel point elle est fière de moi. Cela représente beaucoup pour moi.»

Teyana Taylor s'est fait connaître sur la scène new-yorkaise des battles de danse lorsqu'elle était adolescente et a été engagée par l'équipe de Beyoncé pour enseigner à la chanteuse une danse intitulée « Chicken Noodle Soup» pour le clip vidéo de 2006. L'artiste a fini par chorégraphier toute l'équipe, ce qui a lancé sa carrière de danseuse, puis de chanteuse.

Elle s'est ensuite absentée pendant cinq ans de l'industrie musicale pour travailler sur sa carrière d'actrice, notamment marquée par ses rôles dans A Thousand and One, Un prince à New York 2 et Une bataille après l'autre, ainsi que dans la série télévisée All's Fair.

Son talent a été récompensé durant le week-end lorsqu'elle s'est vu remettre le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Paul Thomas Anderson, acclamé par la critique.

Teyana Taylor a également raconté que ses filles Junie, 10 ans, et Rue, cinq ans, ont assisté à son grand moment dans les coulisses de l'hôtel Beverly Hilton. « Elles sont descendues de la suite et j'ai couru directement dans leurs bras. J'ai couru tout droit et je me suis retrouvée dans leurs bras. C'était incroyable», s'est-elle rappelée. « Vous voyez, même quand je suis montée sur scène, j'étais en mode: «Mes bébés». Je savais qu'elles me regardaient et j'étais tellement heureuse.»

Teyana Taylor est aussi à l'affiche du thriller The Rip, attendue sur Netflix le 16 janvier, aux côtés de Matt Damon et Ben Affleck.