William et Kate auraient passé un pacte secret

Tout au début de leur relation, l'avenir était encore incertain pour Kate et William. À tel point qu'ils se seraient brièvement séparés en 2007. Mais une escapade aux Seychelles a tout changé...

Ensemble depuis près de 20 ans, le prince William et sa femme Kate affichent une grande complicité, comme ici lors d'un concert organisé pour marquer le 80e anniversaire du jour de la Victoire en Europe, à Horse Guards Parade, à Londres, le jeudi 8 mai 2025. (Toby Melville/Pool via AP) KEYSTONE

Ils sont mariés depuis 14 ans, ils ont trois enfants: trois enfants, George, Charlotte et Louis et ils font front commun face aux épreuves les plus difficiles, comme le cancer qui a frappé Kate l'an dernier. Le prince et la princesse de Galles en font rêver plus d'un. C'est apparemment un couple solide.

Mais tout n'a pas toujours été facile pour eux. Leurs débuts, notamment, ont été parfois houleux, les menant carrément jusqu'à la rupture, rappelle le «Daily Mail».

En 2007, les jeunes gens ont brièvement rompu: selon les rumeurs, William se serait laissé aller à flirter dans un club londonien. Mais le prince se serait vite rendu compte de l'importance de Kate dans sa vie. Alors au mois d'août de cette année-là, les amoureux se sont retrouvés pour une escapade romantique aux Seychelles.

Pour passer le plus incognito possible, ils se sont enregistrés sous les noms de «Martin et Rosemary Middleton». D'après la correspondante royale Katie Nicholl, citée par nos confrères britanniques, «l'île, avec sa population réduite et son cadre idyllique, offrait le refuge parfait pour discuter de leur avenir».

Outre la pratique du kayak et de la plongée, les tourtereaux auraient alors abordé sérieusement la question du mariage. William, conscient de ses réticences à s'engager, a assuré à Kate qu'elle était la femme de sa vie, tout en lui demandant de patienter. En retour, Kate a accepté d'attendre, scellant ainsi un pacte qui allait renforcer leur relation.

Volage, le William?

Chez les Windsor, la fidélité en amour ne semble pas être la première préoccupation. Il est de notoriété publique que Charles III, alors qu'il était encore le fringant prince de Galles et époux de lady Di, multipliait les maîtresses. On lui en connaît au moins deux «officielles», dont Camilla Parker-Bowles, qu'il a fini par épouser.

Et si William s'est fait pincer en plein flirt en 2007, ce n'est pas la seule fois où des rumeurs ont couru sur une possible tendance à l'infidélité. En 2019, alors que Kate était enceinte de Charlotte, les médias se sont enflammés autour d'une possible relation de son époux... avec l'une de ses amies proches, Rose Hanbury, l'épouse du marquis de Cholmondeley. Depuis, Kate aurait coupé tout contact avec cette dernière.

À l'époque, selon les tabloïds, Harry, le petit frère de William, lui aurait reproché: «C’est ça qui a ruiné notre enfance, tu fais les mêmes conneries que papa, tu as trois jeunes enfants!»

Cette rumeur persistante a été relancée plus récemment, juste après le scandale de la photo truquée de Kate et ses enfants. Sur l'image, la princesse ne portait pas son alliance.

Une amie du couple confiait alors au «Daily Beast», à propos de cette omission très remarquée:« Nous avons tous été complètement déroutés lorsque le cliché a été publié sans l'alliance. Les gens allaient forcément se poser des questions sur l'état du mariage».

Quoi qu'il en soit, Kate et William gardent le cap et continuent de faire rêver!

