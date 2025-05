Thierry Frémaux tacle Brigitte Bardot qui qualifie le Festival de Cannes de « cauchemar»

Thierry Frémaux a bien entendu commenté les critiques de Brigitte Bardot sur le Festival de Cannes, dont il est délégué général. Et il lui a réservé une réponse bien sentie en conférence de presse.

Thierry Frémaux

Covermedia Covermedia

Dans quelques heures, les marches du Festival de Cannes accueilleront de nouveau les plus grandes stars du cinéma mondial et Thierry Frémaux, le délégué général de l'événement, ne compte pas se laisser gâcher la fête par Brigitte Bardot.

Celle qui fût l'icône du 7e art dans les années 60 et a tout quitté pour défendre la cause animale n'a pas été tendre avec le Festival de Cannes.

Pour sa première interview face caméra en onze ans, Brigitte Bardot a déclaré à BFMTV que l'événement était pour elle un « cauchemar». La comédienne retraité de 90 ans ne met toutefois pas en cause l'affluence du public, qu'elle a délaissé depuis longtemps pour le calme de la Madrague et les animaux. « Cannes, c'est un cauchemar», car il y a « trop de mauvais films, trop de gens sans importance», a-t-elle tranché. Et l'évènement ne s'est pas amélioré avec le temps: « Il n'y a plus de magnifique acteur, plus de gens qui vous font rêver».

Un rejet auquel Thierry Frémaux a répondu avec un tacle bien senti lors d'une conférence de presse le 12 mai (25). « Brigitte Bardot a été quelque chose d'important pour le cinéma, à un certain moment. Le reste, je ne crois pas qu'elle ait la moindre compétence pour en parler, sauf comme spectatrice», a-t-il déclaré.

Néanmoins, pour le délégué général du Festival de Cannes, l'avis de Brigitte Bardot se comprend.

« Elle se souvient de son cinéma comme de quelque chose d'heureux», a-t-il expliqué, en citant les autres monstres sacrés que la star de Et Dieu créa la femme a côtoyé lorsqu'elle venait sur la Croisette, comme « Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo». Et d'ajouter: « Elle a raison, mais nous aussi on vit des choses très heureuses aujourd'hui, grâce aux créateurs et créatrices (...) Il y a quelque chose qui voudrait qu'on soit tous d'accord; moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais ça n'est pas grave.»